La nuova geografia delle zone in Italia: il Trentino ad un passo dalla zona bianca

Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero, nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio.

Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono in area gialla. Il Trentino è la regione con il minore rt a livello nazionale con lo 0,56. Ed è vicinissimo alla zona bianca che vorrebbe dire il ritorno alla normalità. Per entrare nella zona bianca è necessario avere un rt massimo di 0,50

Nessuna regione in zona rossa: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si e’ discusso in questi giorni. Con loro “guadagnano” un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte.

Nella settimana 18-24 gennaio l’istituto superiore della sanità osserva «una diminuzione dell’incidenza nel Paese (136,50 per 100.000 abitanti contro 152,85)» mentre resta molto alta nella Provincia Autonoma di Bolzano (582,75 per 100.000) sempre nel medesimo periodo. Così nella bozza del monitoraggio settimanale Covid della cabina di regia in cui si sottolinea che la diminuzione “è avvenuta nonostante l’estensione dal 15 gennaio della definizione di caso ai test antigenici rapidi”

Calo dell’incidenza anche sui 14 giorni (11-24 gennaio):289,35 per 100.000 abitanti.

Dati, si rileva, ancora lontani dai 50 per 100 mila abitanti per il ripristino del tracciamento. In particolare, si legge nella bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, “si continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 289,35 per 100.000 abitanti (11-24 gennaio) contro il dato precedente di 339,24 per 100.000 abitanti (4-17 gennaio)“, dati flusso Iss.

“Anche questa settimana il dato di incidenza bisettimanale non è pienamente confrontabile con il periodo precedente (estensione dal 15 gennaio della definizione di caso a test antigenici rapidi secondo i criteri definiti nella circolare dell’8 gennaio 2021). Tuttavia – si legge nel rapporto n.37 del monitoraggio – il calo osservato evidenzia una diminuzione reale dell’incidenza, dato che il periodo degli ultimi 14 giorni comprende più giorni dove sono stati inclusi anche casi diagnosticati con solo test rapido antigenico”.

Ma l’incidenza, si puntualizza nel rapporto “è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate”

Questo l’indice Rt nelle varie regioni

Abruzzo: 0,81

Basilicata : 0,91

Calabria: 0,82

Campania: 0,97

Emilia Romagna: 0,77

Friuli Venezia Giulia: 0,68

Lazio: 0,73

Liguria: 0,87

Lombardia: 0,84

Marche: 0,88

Molise: 1,51

Piemonte: 0,82

Alto Adige: 0,80

Trentino: 0,56

Puglia: 0,90

Sardegna: 0,81

Sicilia: 0,98

Toscana: 0,95

Umbria: 0,96

Valle d’Aosta: 0,82

Veneto: 0,61