La Pro Loco di Cunevo rischia di sparire: «Indispensabile l’interesse degli abitanti del paese, le nuove iscrizioni daranno un segnale in questo senso»

La Pro Loco di Cunevo rischia davvero di sparire.

Nel corso dell’assemblea dei soci dell’estate scorsa non si è potuto procedere al rinnovo delle cariche per la difficoltà a trovare persone disponibili a impegnarsi in questa preziosa realtà locale.

«Da tanti anni siamo abituati ad avere un’associazione in paese che, pur con limitate risorse finanziarie e umane, ha sempre garantito manifestazioni, spettacoli, animazione per tutti e ha fatto conoscere il paese di Cunevo anche fuori dalla Val di Non e dal Trentino – sono le parole il commissario straordinario Diego Coletti –. Purtroppo, senza un po’ di impegno da parte di tutti, ora si corre il rischio di rimanere senza una risorsa importante per la comunità».

Pubblicità Pubblicità

Come previsto dallo statuto, infatti, il commissario straordinario ha ricevuto l’incarico di verificare la possibilità di rimettere in moto l’associazione. Per il paese è fondamentale che la Pro Loco ci sia e possa proseguire la propria attività, ma questo avviene solo se c’è l’interesse degli abitanti di Cunevo

«Prima di procedere alla convocazione della prossima assemblea – spiega Coletti – bisogna capire se gli abitanti di Cunevo sono interessati a proseguire con questa attività di promozione locale».

È stato quindi aperto il tesseramento alla Pro Loco di Cunevo per l’anno 2021 e le nuove iscrizioni daranno un primo segnale in questo senso.

Pubblicità Pubblicità



Ci si può tesserare in Comune, recandosi al negozio della Famiglia Cooperativa oppure al Bar Trifoglio, versando una cifra di 5 euro.