Il Trentino rimane in zona gialla. Sotto la soglia anche l’indice delle ospedalizzazioni

In conferenza stampa il presidente Maurizio Fugatti ha confermato che il Trentino rimarrà zona gialla anche per prossima settimana. «Non è ancora confermato del tutto, ma l’assenza di comunicazioni da parte del governo e i parametri dei 21 indicatori pongono ancora una volta la nostra provincia nella zona gialla» – ha esordito il governatore

Non ci sarà nemmeno bisogno di fare una nuova ordinanza per le seconde case: «Il Veneto andrà in zona rossa, la Lombardia in zona gialla/arancione come l’Emilia Romagna, quindi non ci sarà bisogno di nessuna nuovo ordinanza per gli spostamenti».

Il governatore ha spiegato che l’indice delle ospedalizzazioni è del 0,56, quindi al 36% ovvero sotto la soglia di allarme, mentre le terapie intensive rimangono sopra tale soglia. Era l’unica parametro che metteva il Trentino in difficoltà. Pare che tutto insomma si stia normalizzando anche se non bisogna abbassare la guardia. Dall’inizio della «seconda ondata» della pandemia il Trentino insieme al Molise è stata l’unica regione d’Italia a rimanere sempre in zona gialla.

