Finisce nella scarpata con l’auto, 21 enne miracolata

L’incidente che poteva avere delle conseguenze tragiche è avvenuto mercoledì 27 gennaio 2021 poco dopo mezzogiorno. Coinvolta una ragazza di 21 anni di Daone uscita dall’incidente miracolosamente illesa.

La ragazza stava percorrendo la strada che dai Forti di Lardaro arriva al paese di Praso, in Valle del Chiese quando per cause ancora imprecisate è uscita dalla carreggiata precipitando nel bosco sottostante.

Solo la presenza della fitta vegetazione ha impedito alla macchina di terminare la caduta nel torrente che avrebbe causato danni ben peggiori alla 21 enne. Appena la macchina ha stoppato la sua caduta la ragazza è uscita dall’abitacolo e ancora sotto shock è riuscita a risalire il pendio raggiungendo la carreggiata per chiedere aiuto.

Alcuni passanti si sono fermati per soccorrere la malcapitata in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco di Praso e di Pieve di Bono e di un’ambulanza che dopo un rapido controllo ha stabilito che non c’era nessun bisogno di ricovero.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale della Valle del Chiese che hanno bloccato il traffico durante il recupero del mezzo.

