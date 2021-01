Covid-19 e lavoro: giovedì 4 febbraio la presentazione del 35° Rapporto sull’occupazione in Provincia di Trento

In arrivo la presentazione del 35° Rapporto sull’occupazione in provincia di Trento, prevista per giovedì 4 febbraio dalle ore 9.30 alle 12.00.

Si tratta del consueto appuntamento annuale organizzato dall’Agenzia del Lavoro in collaborazione con TSM – Trentino School of Management, aperto alla cittadinanza e agli addetti ai lavori e – quest’anno – fruibile in modalità online. Il seminario, dal titolo “Covid-19 e lavoro: gli effetti della pandemia sul mercato del lavoro e sulle politiche”, illustra gli andamenti del mercato del lavoro in provincia di Trentino e promuove un confronto sul futuro delle politiche del lavoro.

In un anno segnato, nei momenti più bui, dalla chiusura delle attività produttive ritenute non essenziali e dalle forti limitazioni agli spostamenti delle persone, il mercato del lavoro (inter)nazionale e provinciale ne è uscito fortemente compromesso. Ripensare le politiche del lavoro in un contesto inedito come quello attuale, risulta essere la sfida che la pubblica amministrazione e le organizzazioni private sono chiamate ad affrontare per fronteggiare la pandemia e la post-pandemia.

Pubblicità Pubblicità

A seguito della presentazione dei dati sugli andamenti occupazionali registrati nei primi nove mesi del 2020, periodo segnato dalle conseguenze che la pandemia da Covid-19 ha comportato sul mercato e sulle politiche del lavoro, seguirà un focus sulle potenziali risposte che la partnership tra pubblica amministrazione e soggetti privati possono contribuire a dare, in una logica di governo in rete.

Il seminario sarà introdotto dall’Assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro, dott. Achille Spinelli e da Stefania Terlizzi, Dirigente generale Agenzia del Lavoro.

La presentazione del 35° Rapporto sul mercato del lavoro in provincia di Trento sarà di Isabella Speziali, Direttrice dell’Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro.

Interverranno infine alla tavola rotonda Franco Fraccaroli, Università di Trento, Tiziano Barone, Direttore Veneto Lavoro, Carlos Corvino, Responsabile Ufficio Osservatorio del Mercato e delle Politiche del Lavoro del Friuli Venezia Giulia e Elisa Martini, Agenzia del Lavoro di Trento.

Le conclusioni sono affidate al prof. Riccardo Salomone Presidente dell’Agenzia del lavoro.

Pubblicità Pubblicità



Per iscriversi all’evento:

L’evento si terrà in modalità online e sarà fruibile previa iscrizione. Per iscriversi e ottenere maggiori informazioni accedere alla sezione dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/In-arrivo-la-presentazione-del-35-Rapporto-sull-occupazione