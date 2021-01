Agli “MF Investment Manager Awards” Laborfonds vince il premio “Tripla A” per la categoria dei fondi pensione negoziali

Nel 2020 rendimenti da incorniciare: volano quelli della Linea Dinamica che – con il 9,93% netto – risulta essere la migliore a livello nazionale.

Si è tenuto oggi (i.e. ieri 28 gennaio per chi legge) il primo Consiglio di Amministrazione del 2021 del Fondo Pensione Laborfonds. Nella seduta, presieduta da Werner Gramm, è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio in corso e si sono tirate le somme rispetto all’andamento della gestione amministrativa e finanziaria nell’anno 2020. “Siamo veramente soddisfatti dei risultati del 2020 da poco terminato” – commenta il Presidente Gramm – “le quattro Linee hanno chiuso tutte in positivo e con la Linea Dinamica, trasformata dal 1° luglio in linea azionaria, “top performer” fra tutti i fondi pensione negoziali a livello nazionale.”

Il Direttore Generale Ivonne Forno per parte sua commenta: “Si tratta di risultati ancora più significativi in quanto perseguiti in un anno veramente eccezionale, nel corso del quale il mercato, soprattutto dopo la dichiarazione dello stato emergenziale a livello globale, è stato del tutto imprevedibile e con picchi di volatilità molto alti. Le performance che le Linee hanno realizzato sono state raggiunte grazie all’altissimo grado di diversificazione, alla solida impostazione dell’asset allocation strategica ed alle corrette scelte di investimento effettuate dai gestori attivi (e BlackRock ha primeggiato fra tutti), che da una parte hanno protetto molto bene il patrimonio del Fondo nei momenti di andamento negativo dei mercati, soprattutto nei primi mesi dell’anno, ma dall’altra sono riusciti a partecipare al meglio alla ripresa del mercato azionario”.

“I risultati di fine anno delle Linee, in primis della Linea Dinamica, sono una conferma reale di quanto in primavera ci siamo sentiti di evidenziare ai nostri aderenti mediante una serie di post sul sito e sui canali social: Le momentanee performance negative non significano necessariamente una perdita, soprattutto in un investimento previdenziale come quello in Laborfonds che, per definizione, è di medio-lungo periodo. Solo se si cambia Linea di investimento o se si esce dal Fondo le underperformance – fino a quel momento del tutto potenziali – vengono monetizzate e diventano reali”. E così è stato: “Gli aderenti che sono rimasti pazientemente in attesa, non solo non hanno perso nulla ma, di contro, hanno beneficiato a fine anno di performance positive che si avvicinano, per la Linea Dinamica, al +10% netto”.

Questi i numeri a fine 2020: il patrimonio complessivo del Fondo si avvicinava ai 3 miliardi e 340 milioni di Euro; la Linea Garantita ha registrato una performance netta di +0,14%; la Linea Prudente Etica, i cui investimenti rispettano standard etici, di buona governance e di responsabilità sociale, ha ottenuto un rendimento netto del +2,89%; la Linea Bilanciata, con un patrimonio prossimo ai 2,6 miliardi di Euro e nel quale gli investimenti nell’economia reale hanno dimostrato tutta la loro resilienza, ha realizzato un risultato netto del +4,80% e infine la Linea Dinamica una performance netta di +9,93%.

La soddisfazione a Laborfonds per il 2020 non si limita all’andamento della gestione finanziaria, ma riguarda anche i risultati ottenuti rispetto all’andamento del numero degli aderenti. “Il 2020 si è chiuso con il raggiungimento di un’altra soglia importante: abbiamo superato quota 127.000, +2.716 aderenti rispetto a fine 2019”. Forno ci tiene a sottolineare infatti che “nonostante il lockdown, il blocco delle assunzioni soprattutto in certi comparti come quelli – ad esempio – del turismo, del commercio, della ristorazione, l’azzeramento di tutti i momenti di informazione e formazione presso le aziende organizzati da parte del Fondo, mese per mese i numeri degli associati si sono consolidati, fino a raggiungere quota 127.232. Questo anche grazie alle collaborazioni strategiche che Laborfonds ha in essere con Pensplan Centrum e con una serie di Patronati e CAF per la raccolta delle adesioni, rete che il Fondo intende ulteriormente valorizzare e rafforzare nel corso del 2021”.

Ma il 2020 è da ricordare almeno per un altro motivo: il riconoscimento assegnato al Fondo ieri, 27 gennaio (due giorni fa per chi legge), durante la cerimonia dei “MF Investment Manager Awards – le tripla A del risparmio gestito e previdenziale” organizzati da MF-Milano Finanza e ClassCnbc: Laborfonds ha infatti ritirato virtualmente, attraverso il Direttore Ivonne Forno, il premio “Tripla A” per la categoria dei fondi pensione negoziali.

“Il 2020 – ha commentato Forno alla consegna del premio – è stato un anno impegnativo, come per tutti, e il 2021 non sarà probabilmente da meno. Questo premio, del tutto inaspettato, ci gratifica molto per lo sforzo sempre profuso nel ricercare le migliori soluzioni di gestione a favore dei nostri aderenti. Per noi le migliori soluzioni sono chiaramente quelle che portano a realizzare rendimenti adeguati, per il profilo di rischio sotteso, ma anche, non dimentichiamo, le migliori ricadute dirette ed indirette anche a favore del nostro territorio.”