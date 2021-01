Ville d’Anaunia: al vaglio un progetto per l’apertura invernale della strada per Tovel

La questione dell’apertura invernale della strada che porta al Lago di Tovel è stata al centro di un incontro, in videoconferenza, fra il sindaco di Ville d’Anaunia, Samuel Valentini e il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, accompagnato dall’ingegnere Raffaele De Col.

La Provincia, è stato detto durante l’incontro, sta elaborando un progetto per la messa in sicurezza della strada di accesso al Lago di Tovel. “Sappiamo che è un tema molto sentito dagli amministratori della Val di Non e dagli operatori economici della zona – ha detto il presidente Fugatti – e stiamo cercando di trovare una soluzione, nella consapevolezza che sia necessario anche individuare le opportune risorse, al momento non confermate, da inserire nella programmazione finanziaria provinciale”.

Il progetto, come ha spiegato De Col, punta a sistemare la strada attraverso la creazione di alcuni paramassi, che potrebbero consentirne il transito anche nei periodi invernali. Altro tema, su cui si è sviluppato il confronto, è quello della gestione della strada in caso di nevicate, in particolare dell’ultimo tratto, molto ripido. Una volta che il progetto sarà definito nei suoi dettagli verrà presentato e discusso con l’Amministrazione comunale.

Sempre in tema di sicurezza si è parlato anche della rotatoria da realizzare per la sistemazione dell’incrocio “Cros de Talao” di Tuenno, nel Comune di Ville d’Anaunia. L’opera è stata indicata come prioritaria dalla Giunta provinciale, che l’ha inserita nel nuovo Documento di programmazione settoriale degli anni 2020-2022. Per la realizzazione di questa infrastruttura è già stato fatto uno studio di fattibilità e si partirà a breve con la progettazione definitiva. E’ prevista una spesa complessiva pari ad 1 milione di euro.