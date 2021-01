Trasferimento temporaneo per la coop di Zambana. Si riapre il 10 di febbraio

La Famiglia Cooperativa Valle dell’Adige di Zambana ha programmato una chiusura temporanea dell’attuale sede di Piazza SS. Filippo e Giacomo al civico 2, per ristrutturazione.

Fino a fine lavori la sede provvisoria sarà in Via Pichler 1 che sarà a disposizione della clientela con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Le operazioni di trasloco e di assemblaggio del punto vendita richiederanno alcune modifiche immediate: il pomeriggio di sabato 6 febbraio sarà chiusa al pubblico la sede di Piazza SS. Filippo e Giacomo; mentre lunedì 8 e martedì 9 il servizio sarà sospeso per preparare la nuova sede temporanea all’apertura al pubblico prevista per il 10 febbraio. Si tratta di lavori di ristrutturazione resi necessari da una sede principale vetusta che non rispondeva più alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

