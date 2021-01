Soraga di Fassa: riconoscimento all’International Ski Racing Accademy e ad Alice Robinson

L’amministrazione comunale di Soraga di Fassa ha recentemente consegnato un riconoscimento all’International Ski Racing Accademy e ad Alice Robinson.

Durante un incontro in municipio, la forte sciatrice della Nuova Zelanda ed i responsabili di ISRA sono stati omaggiati di due statue in legno raffiguranti una sciatrice ed uno sciatore realizzate dallo scultore locale Ivo Zulian.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’Accademy, ormai da diversi anni stabilitasi a Soraga di Fassa per la propria attività invernale.

In questi anni sono state molte le giovani atlete, provenienti da diversi paesi del mondo, ospitate nel comune fassano e che hanno permesso di dare lustro all’intera Val di Fassa. Tra loro spicca sicuramente la neozelandese Alice Robinson che nella sua giovane carriera può già contare due vittorie e un secondo posto in coppa del mondo, una medaglia d’oro ai mondiali juniores e numerose altre vittorie tra coppa Europa e campionati nazionali.

Durante la stagione agonistica, quando non sono in trasferta per le gare di coppa del mondo, Alice ed il suo team hanno base a Soraga e svolgono la preparazione sulle nevi della Val di Fassa. A guidare gli allenamenti Chris Knight, per anni allenatore della plurivittoriosa sciatrice statunitense Lindsey Vonn, coadiuvato da Jeff Fergus con il quale ha fondato ISRA.

A loro l’amministrazione comunale ha voluto così augurare il meglio per il proseguo della stagione agonistica e ad Alice Robinson in particolare per il prossimo appuntamento mondiale di Cortina 2021.

