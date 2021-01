Schiacciato dai bancali in segheria finisce al santa Chiara

Intervento delle aliquote sanitarie nel tardo pomeriggio di ieri Mercoledì 27 Gennaio 2021, pochi minuti dopo le 17.15 per un incidente sul lavoro nei pressi di una segheria nella frazione ledrense di Tiarno di Sopra, in via Ampola.

Per cause in corso di accertamento un uomo di nazionalità senegalese abitante da anni nella valle che stava lavorando e stato travolto da una serie di bancali rimanendo parzialmente incastrato.

Dopo l’allarme lanciato da alcune persone presenti in posto sono stati immediatamente allertati i soccorsi tramite la centrale 112 e sul posto e intervenuta un ambulanza della locale croce rossa, alcune squadre dei vigili del fuoco volontari di Tiarno di Sopra che hanno aiutato i sanitari a liberare l’ uomo dai bancali supportando il personale sanitario.

I sanitari dopo aver prestato le prime cure all’uomo hanno richiesto l’ attivazione del elisoccorso con l’ equipe sanitaria partito dal eliporto di Mattarello che in una decina di minuti hanno raggiunto il campo sportivo dove assistiti dai vigili del fuoco sono stati portati sul posto.

I sanitari dopo esser giunti sul posto hanno stabilizzato e immobilizzato l’ uomo e caricato in ambulanza per essere portato al campo sportivo dove con l’ elicottero veniva trasportato in codice rosso al Santa Chiara per accertamenti. Sul posto per accertare la dinamica sono intervenuti i carabinieri.

Il ferito ha riportato dei politraumi alla schiena e al torace dato dallo schiacciamento coi bancali, è sempre rimasto cosciente anche se dolorante. Non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda per fare luce sulla dinamica.

