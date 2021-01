Le circoscrizioni diventano social, verso l’addio dei giornalini cartacei

La novità di legislatura è data dalle circoscrizioni social. Ognuna infatti ha aperto o aprirà, una propria pagina istituzionale su Facebook utile per mantenersi in contatto con i residenti ed in particolar modo con i più giovani.

Saranno diffuse informazioni di interesse generale, di servizio, l’annuncio di eventi e iniziative varie il tutto per stabilire un filo diretto che contribuisca a creare un maggior interesse e di conseguenza una maggior partecipazione, alle attività istituzionali delle circoscrizioni.

Al momento è un’ opportunità che alcune circoscrizioni hanno già utilizzato – Gardolo e Villazzano per prime -, mentre altre stanno valutando. Il problema è quello di trovare almeno due amministratori della pagina che si alternino negli aggiornamenti, dopo aver selezionato in materiale in entrata.

A livello di formazione è a disposizione l’ufficio stampa del Comune perché il progetto è ovviamente promosso e coordinato dall’amministrazione comunale.

All’ordine del giorno dei prossimi consigli, quello della pagina Facebook sarà un punto in discussione con la volontà generalizzata da parte dei presidenti, di attivarle nel più breve tempo possibile.

Del resto col giornalino circoscrizione in uscita periodica, i social sono di certo i mezzi di comunicazione più immediata. In proposito la circoscrizione 12 centro storico Piedicastello attraverso il suo presidente Claudio Geat ha fatto sapere che il giornalino della circoscrizione non sarà più realizzato. I costi infatti erano diventati proibitivi ed insostenibili per la circoscrizione.

