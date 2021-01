Viabilità e chiusure di strade: il punto della situazione in Trentino

A seguire l’elenco delle tratte stradali di competenza del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento attualmente chiuse al traffico per problemi legati alla caduta di massi o per il pericolo di valanghe.

Le tratte stradali attualmente chiuse al traffico: – SS 50 del Grappa e del passo Rolle, dal km 103,697 al km 106,257 in loc. Forte Buso, per pericolo caduta massi. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza; – SS 641 del passo Fedaia al km 7,000 circa in loc. Villetta Maria per pericolo valanghe.

SS 242 della Val Gardena e passo Sella dal passo al km 31,000 circa a Pian Schiavaneis al km 34,800 circa per pericolo valanghe; – SP 79 del Brocon dal km 24,200 al km 26,700 sul passo Brocon per pericolo valanghe; – SP 31 del passo Manghen da località Baessa al km 15,500 circa alla località Ponte Stue al km 32,500 circa per stagione invernale;

SS 249 Gardesana Orientale al km 91+850 in loc. Tempesta nel comune di Nago Torbole, a seguito della frana caduta in data 02.01.2021; – SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno, tra l’abitato di S. Lorenso in Banale e loc. Nembia, in comune di S. Lorenzo Dorsino, a seguito della caduta di sassi del 22.01.2021;

SP 37 del Monte Tombio in loc. Deva al km 4,050 circa, in prossimità del confine tra i comuni di Riva del Garda e Tenno, a seguito della caduta di alcuni blocchi rocciosi che si è verificata il 23.01.2021.

