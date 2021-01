Tamponi, Fugatti: «Noi sempre corretti, non capisco a chi giovi questa polemica»

Il governatore Maurizio Fugatti replica ancora una volta alle opposizioni tirando dritto per la sua strada. L’attacco delle minoranze verte, in modo ormai strumentale, sui dati dei test rapidi che secondo i detrattori non sarebbero stati comunicati.

Fugatti rimanda al mittente l’accusa di aver «barato sui numeri» dei contagi per rimanere in zona gialla e lo fa in modo sereno sorridendo. Da tenere anche in considerazione che dal governo non non è mai arrivata nessun tipo di accusa nel merito e che l’istituto superiore della sanità ha sempre certificato la correttezza della provincia di Trento.

Quindi appare quanto meno stupefacente il comportamento di taluni esponenti politici che continuano a creare polemiche che fanno solo male alla nostra regione.

Ieri il governatore ha replicato alle accuse postando un video sulla sua pagina facebook dove sottolinea ancora una volta la correttezza della Giunta e il grande valore dell’autonomia che ha permesso al Trentino di rimanere in zona gialla fin dall’inizio, caso unico nel panorama Italiano.

«Non capiamo a chi giovi questa polemica sui dati Covid – esordisce il governatore Maurizio Fugatti – visto che noi abbiamo sempre dato al ministero della salute i dati corretti che ci sono stati richiesti. Dal 3 di dicembre ogni giorno abbiamo comunicato, come richiesto, i risultati dei test antigenici ogni giorno e anche in diretta tv. Se siamo rimasti in zona gialla, una delle poche regioni in Italia, lo dobbiamo alla nostra autonomia. E siamo felici che le cose stiano migliorando con un meno 5 pazienti nei reparti di terapia intensiva e nelle ospedalizzazioni che si stanno stabilizzando verso il basso».

«Nessun trucco – continua Fugatti sorridendo – abbiamo sempre dato tutti i dati che ci sono stati richiesti in modo preciso rispettando tutte le regole imposte dal governo e le circolari dell’istituto superiore della sanità. Se altre regioni finiscono in zona arancione o rossa non è colpa nostra».

