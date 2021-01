Scomparso in val dei Mocheni, si cerca Paolo Mazzolenni

Paolo Mazzolenni era uscito ieri per andare in montagna in Val dei Mocheni in zona Valcava e non ha più fatto ritorno.

E stata ritrovata la sua macchina poco prima del ponte di Palù del Fersina dove finisce Fierozzo. Attualmente risulta disperso. La macchina della protezione civile si è messa in moto ieri sera con droni insieme alla guardia di finanza con le unità cinofili. Purtroppo il forte vento ha costretto gli uomini della protezione civile ad interrompere le ricerche che sono riprese all’alba di stamane. Chi avesse notizie si rivolga alle forze dell’ordine.

L’uomo di 70 anni era salito nella zona del lago di Erdemolo con le ciaspole, ma non ha fatto ritorno. L’allarme ieri sera dai familiari che non l’hanno visto rientrare.

