Rinnovato il direttivo dell’Associazione Pubblici Esercizi Val di Non e Val di Sole: Livio Daprai confermato presidente

Silvana Monti del bar-pizzeria “La Botte” al Passo del Tonale, Marzia Daprà del bar-pub “L’ora di punta” di Daolasa e Lorenzo Corrà del bar-tabacchi “Corrà” di Smarano: due “quote rosa” solandre e un nuovo rappresentante noneso.

Sono queste le new entry nel direttivo dell’Associazione Pubblici Esercizi Val di Non e di Val di Sole, che vanno ad affiancarsi ai confermati Franco Zandron del “Bar Centrale” di Coredo e Livio Daprai dell’ “Old Arthur’s Pub” di Mollaro.

Daprai che anche per il prossimo quinquennio, così come avvenuto negli ultimi 5 anni, rivestirà il ruolo di presidente della sezione delle Valli del Noce dell’Associazione Pubblici Esercizi.

Pubblicità Pubblicità

Le elezioni per il rinnovo del direttivo hanno avuto luogo nella mattinata di oggi, mercoledì 27 gennaio, nella sede dell’Unione Commercio e Turismo di Cles alla presenza della presidente dell’associazione Pubblici Esercizi del Trentino in capo a Confcommercio Impresa Italia Fabia Roman, del segretario Michael Giacomelli e dell’avvocato Pontalti, oltre che di Giovanni Profumo, direttore dell’Unione Commercio e Turismo, collegato in videoconferenza.

L’associazione, nata una quarantina di anni fa, conta nelle Valli di Non e di Sole oltre 100 associati.

«Ci tengo a ringraziare i nuovi membri del direttivo, che hanno dato la loro disponibilità in un momento sicuramente non facile per i pubblici esercizi – commenta il confermato presidente Livio Daprai –. Vogliamo lanciare un messaggio importante, ovvero che, nonostante la pandemia e le difficoltà che stiamo vivendo, la nostra associazione c’è e continuerà portare avanti la propria attività».

Pubblicità Pubblicità