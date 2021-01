Il 27 gennaio del 1957 i due tredici milionari a Trento

Il 27 gennaio del 1957 per Trento fu una giornata fortunatissima. Sì, perché in quella domenica, la dea bendata passo due volte dalle parti dell’Adige. Furono infatti centrati ben due 13 al totocalcio.

Il primo tredici fu giocato al «Bar da Aldo» all’angolo di via Paradisi e via Grazioli. Quella domenica un giovane 24 enne di ritorno da Folgaria, dove era stato a sciare, si fermò per bersi un brulè dove 2 giorni prima aveva giocato la sua schedina.

Controllando il tradizionale tabellone verde non ci mise molto a scoprite che aveva fatto 13 e non ne fece nemmeno tanto segreto pagando da bere a tutti. Lui si chiamava Lino Destefani, residente a Piedicastello, operaio presso un’officina di via Ghiaie.

Il giorno dopo i giornali diffusero la cifra della vincita di otto milioni e mezzo di lire. A quel tempo un mese di paga per un operaio si aggirava intorno alle 40/45 mila lire. Dopo la vincita non giocò mai più una lira al totocalcio, ma 2 mesi dopo compro 3 biglietti a tre diverse lotterie cittadine e vinse i tre relativi primi premi.

Lino dopo aver incassato i soldi offrì la cena a 23 amici in un ristorante a Ravina spendendo 20 mila lire e si dice fece un gran bel regalo al fratello e alla sorella. Continuò a lavorare come operaio ma si narra che la sera ritornando a casa dovesse cambiare sempre strada per evitare incontri con amici e conoscenti che intendevano spillarli sempre qualche quattrino.

Per un anno non spese un lira. Poi comprò un appartamento di cento metri quadrati in via Abondi in Cristo Re spendendo 2,4 milioni di lire, l’attrezzatura per un’officina che costò altri 2 milioni e con 400 mila lire acquisto una seicento decappottabile di seconda mano con 30 mila chilometri sul groppone.

Il protagonista di quella grande vincita lo ritroveremo nel 1997, 40 anni dopo, tranquillo titolare di un’azienda artigiana di Trento. In ufficio lo aiutava la moglie Carla sposata dopo 2 anni dalla vincita. La coppia ha messo al mondo un pargolo che poi è cresciuto bene diventando ingegnere, e due figlie che lavorano come impiegate in due uffici pubblici.

Il secondo tredici fu centrato da Giuseppe Ferretti pensionato di Trento delle ferrovie che giocò la schedina milionaria al «bar Alpino». In un primo momento in realtà i 13 erano stati 3 da 5 milioni di euro ciascuno ma poi uno di questi fu annullato aumentando la vincita degli altri due a 8,5 milioni di lire che rimasero tutti per fortuna nel nostro capoluogo.

Fino al 2018 sono stati tanti i trentini e gli sportivi che sono andati a caccia del famigerato 13. Solo un tal Mario Cestari negli anni 70 incassò un’altra bella vincita giocando la schedina vincente al bar del centro commerciale di via Maccani. Si raccolta anche che quella schedina rischiò di perderla e fu ritrovata solo per caso. Poi di grosse vincite in Trentino non se ne videro o sentirono più.

Dopo 72 anni il totocalcio ha lasciato spazio ad altri giochi. E i ricordi ora cadono a quegli anni dove prima di andare in discoteca o a divertirsi il sabato sera ci si trovava tutti al bar per discutere che segni mettere sulla schedina. Per ore si discuteva se pronosticare la vittoria della Juve di Trapattoni, oppure quella del Torino dei Graziani e dei Pulici, e poi ancora il risultato della squadra degli invincibili del Milan di Sacchi o quello dell’Inter del Triplete, passando poi ad elogiare il Napoli di Maradona e la Roma di Francesco Totti.

Alla fine però quei “dannati” tre segni, 1×2, volevano dire la speranza e il sogno di cambiare la vita per sempre.

Alcune citazioni e ricostruzioni sono riportate dal libro «È Trento» di Giorgio Dal Bosco (editore Curcu&Genovese)