Giorno della Memoria, celebrazione online. Dalle 9 di oggi sarà disponibile sul sito del Comune

Nel 2000 con legge n. 211, il 27 gennaio è stato istituito quale Giorno della Memoria per ricordare, nel giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei nonché quanti hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e coloro che si sono opposti al progetto di sterminio, proteggendo i perseguitati e salvando, a rischio della propria, altre vite.

Nonostante le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, anche quest’anno Trento celebra il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

La cerimonia non può essere pubblica ma viene condivisa con tutta la cittadinanza attraverso un video che raccoglie gli interventi del sindaco Franco Ianeselli, del presidente del Consiglio comunale Paolo Piccoli e di Sandro Lombardi, commissario del Governo per la provincia di Trento, Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Mario Cossali, presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) del Trentino, Maurizio Tomasi, rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati (Anei), Renzo Fracalossi.

Pubblicità Pubblicità

Ha fatto pervenire un messaggio alla città anche la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni.

In occasione del Giorno della Memoria si svolgerà presso il palazzo del Governo, con la sola presenza del Commissario del Governo, in forma estremamente ridotta e in linea con le prescrizioni di contenimento per la diffusione del Covid-19, la cerimonia di consegna della Medaglia d’onore, decorazione istituita con lo scopo di onorare tutti i cittadini italiani sia militari (ex IMI) che civili deportati e internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto mondiale, tra il 1943 ed il 1945, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

La Circoscrizione di Povo propone in piazza Manci Mai più – Pensieri per la Giornata della Memoria, una mostra di pensieri, testimonianze, poesie e immagini, nata da un progetto realizzato dagli studenti della scuola media Pascoli. Nella pagina che ospita la cerimonia online saranno disponibili l’elenco degli insigniti della medaglia d’onore e il catalogo della mostra.

Pubblicità Pubblicità