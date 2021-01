Giallo Bolzano: morta a 96 anni la mamma di Laura Perselli. Non ha mai saputo della scomparsa della figlia

Si è spenta all’età di 96 anni la mamma di Laura Perselli, la donna bolzanina scomparsa assieme al marito Peter Neumair la sera del 4 gennaio in circostanze misteriose.

Nonostante non avesse più ricevuto le visite della figlia, all’anziana non era mai stato detto nulla del dramma che si sta consumando nelle ultime tre settimane. Proprio quel maledetto lunedì, prima di sparire nel nulla, Laura aveva avuto l’ultimo incontro con la madre appena dimessa dopo un lungo ricovero in ospedale.

Durante il recupero le condizioni di salute della donna sono però peggiorate, poi il decesso avvenuto nella serata di ieri (26 gennaio).

E su ordine della Procura non si fermeranno nemmeno nella giornata di oggi le ricerche lungo il corso dell’Adige ma in particolar modo, come anche il giorno precedente, nella zona del ponte adiacente la discarica Ischia-Frizzi.

