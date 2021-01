Frode da 143 milioni nelle energie rinnovabili: diversi sequestri anche in Trentino Alto Adige

Ma la nobile finalità di contribuire alla riduzione dell’emissione dei gas serra, pur preservando il patrimonio boschivo nazionale, non sembrava interessare i vertici della BIOLEVANO che, invece, erano proiettati ad accaparrarsi fraudolentemente gli ingenti incentivi statali.

Pubblicità Pubblicità



E si trattava di contributi estremamente allettanti. Per dare un ordine di grandezza basti osservare che per ogni milione di euro di energia venduta, la BIOLEVANO percepiva dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) oltre 3 milioni di euro di contributi, ovvero, il massimo degli incentivi possibili.

Questo cospicuo incentivo, come risulta dall’accordo siglato nel 2012 tra la BIOLEVANO e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), era stato concesso solo perché la BIOLEVANO si era impegnata a utilizzare esclusivamente legname tracciato, certificato e proveniente da zone limitrofe all’impianto (massimo 70 Km).

Ma era un impegno solo sulla carta, poiché, attraverso una fitta rete di complici, i vertici della BIOLEVANO acquistavano qualunque tipo di legname ovunque reperibile (a volte anche all’estero) purché al minor prezzo possibile.

Assicuratasi la materia prima ad un prezzo nettamente inferiore ai propri competitors (dal 30% al 50% in meno) per far risultare il legname di provenienza locale e tracciato ai vertici della BIOLEVANO bastava falsificare le carte, cioè, falsificare i documenti di trasporto e le fatture commerciali.

L’indagine della Guardia di Finanza, partita nell’ottobre del 2019, ha dimostrato come la centrale elettrica, appena raggiunto il pieno regime di funzionamento, abbia sistematicamente acquistato legname non tracciato, approvvigionandosi da fornitori non abilitati a certificare il prodotto o da aziende di trasformazione del legno non rientranti negli accordi quadro ovvero financo acquistandola da fornitori esteri.

I militari della Guardia di Finanza, a solo titolo esemplificativo, hanno accertato come parte del legname provenisse dalla Svizzera e come molti degli autisti viaggiassero persino con due documenti di trasporto. Il vero documento di trasporto veniva puntualmente distrutto non appena il carico arrivava nei pressi della centrale elettrica, mentre quello falso veniva conservato agli atti per dimostrare agli ispettori del ministero che tutto era regolare.