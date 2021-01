“Bando al Covid!”: il Piano Giovani Carez raccoglie idee innovative e coraggiose

“Bando al Covid!” è il titolo del primo bando annuale del Piano Giovani di Zona Carez che nei giorni scorsi è stato confezionato dal rinnovato Tavolo del medesimo Piano e che oggi è stato pubblicato ufficialmente sul sito del Comune di Novella.

Il nuovo Tavolo ha visto un cambio della guardia per quanto concerne la parte politica, con la nomina di Monica Flor, assessore alle Politiche Giovanili del Comune, come referente istituzionale. A coordinare i lavori del Tavolo e tutte le iniziative del Piano, invece, Alessandro Rigatti, storico referente tecnico del Piano Giovani Carez.

«In questo particolare momento storico è necessario sfruttare le occasioni e le opportunità che derivano dalla crisi che stiamo vivendo – sottolineano i due referenti –. È da questi momenti di incertezza che possono nascere le idee e le iniziative migliori come anticorpi agli effetti portati dalla pandemia. Una scommessa che il Piano Giovani Carez vuole vincere».

Questo bando speciale nasce per stimolare e incentivare l’innovazione in risposta alle contingenze attuali in ambito sociale, culturale ed economico.

Le idee e le proposte che il territorio è chiamato a presentare possono essere risposte innovative a progettualità tradizionali, oppure iniziative del tutto nuove, realizzabili tenendo conto delle limitazioni del momento.

«Questo bando di inizio anno – spiega il referente tecnico Alessandro Rigatti – ha una duplice finalità: in primis far sapere al territorio che il Piano Giovani non è rimasto vittima del Covid e che continua a lavorare per il territorio, in secondo luogo offrire un’importante occasione di stimolo, rimettendosi in gioco e cercando di far riaccendere gradualmente i motori a giovani e associazioni in particolare».

Il bando, infatti, si rivolge ad associazioni, cooperative sociali, istituti comprensivi, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, parrocchie, fondazioni ed enti, aziende ma anche, e soprattutto, a giovani dagli 11 anni in su, gruppi informali di giovani e/o adulti.

Risorse non ne mancano: 25 mila euro a disposizione per le progettualità 2021. La scadenza del bando è fissata per domenica 28 febbraio. Un periodo di tempo molto breve, ma pensato per concentrarsi al massimo e dare vita a iniziative che sappiano rispondere alle esigenze del momento.

«Un tentativo di stimolare la produzione di anticorpi alla crisi con l’innovazione e il coraggio!» conclude il referente tecnico.