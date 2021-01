Accumuli di neve a Tassullo, il consigliere Marco Santini: «Pericolosi per i bambini e la viabilità»

«A Tassullo ci sono degli accumuli di neve che mettono a rischio la pubblica incolumità. In particolare quello all’incrocio di fronte all’alimentari Benvenuti risulta pericoloso per l’attraversamento dei bambini, anche perché il semaforo non è in funzione».

Parola del consigliere di Ville d’Anaunia Marco Santini, che nella giornata di oggi ha inviato alla nostra redazione della documentazione fotografica per segnalare il problema dei “mucchi di neve” nella frazione di Tassullo.

«A causa dell’accumulo che invade la corsia nei pressi dell’attraversamento pedonale, le auto che scendono dalla piazza del paese devono invadere la corsia opposta per immettersi sulla strada provinciale – prosegue Santini –. Anche sulla strada che porta al Crm, in località Palù, la neve invade la carreggiata e i veicoli sono costretti ad andare in contromano per la corsia è coperta».

Sicuramente le copiose nevicate di quest’inverno, con quantità importanti di neve cadute in brevi lassi di tempo, non hanno facilitato il lavoro di chi deve garantire la pubblica sicurezza, come sottolinea la vicesindaco Monica Marinelli, responsabile dello sgombero neve comunale.

«Siamo perfettamente a conoscenza dei punti critici in cui la neve è stata accumulata, stiamo lavorando per smaltirla e liberare strade e accessi, garantendo la sicurezza dei cittadini, ma chiaramente ci vuole del tempo – spiega Marinelli –. La nostra premura è stata innanzitutto quella di sgombrare le piazze, i punti strategici, i marciapiedi, gli accessi ai cimiteri. È già in programma lo sgombero di tutti gli altri accumuli, che nei prossimi giorni verranno rimossi. Fondamentale sono anche la collaborazione e il senso civico da parte dei cittadini».

