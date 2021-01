Storie di successo per il lavoro di domani

“How I met… my future Job” è il titolo del 4° Forum Action Group 3 di Eusalp che si terrà in modalità online giovedì, 28 gennaio 2021, a partire dalla mattina per concludersi nel pomeriggio.

Organizzato dalla Provincia autonoma di Trento, in qualità di leader dell’AG 3 di Eusalp, il Forum permetterà a studenti, insegnanti ma anche a genitori ed adulti di una particolare lettura del mondo del lavoro e dell’imprenditorialità future grazie ai contributi di imprenditori, docenti e diplomatici.

“L’obiettivo è – come sottolineano gli organizzatori – di prendere ad esempio per i giovani delle storie di successo per realizzare le loro aspirazioni future, sviluppando al meglio le capacità, liberando la creatività così da plasmare al meglio il loro futuro”. In apertura di Forum interverranno gli assessori provinciali Mirko Bisesti (Istruzione, Università e Cultura) e Achille Spinelli (Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro).

Il Forum “How I met… my future Job” si svilupperà sull’intera giornata di giovedì 28 gennaio 2021.

Nel corso della sessione mattutina (10.30-12.00), dedicata ai giovani, interverrà l’amministratore delegato di Aquafil, Giulio Bonazzi, per raccontare la crescita dell’azienda, dalla sua fondazione nel 1965 fino ad oggi, attraverso risorse, idee ed investimenti orientati all’eccellenza senza mai perdere di vista la sostenibilità ambientale.

A seguire troverà spazio il giovane imprenditore sloveno Rok Gartnar, inventore di macchine da montagna e verrà presentato il progetto sviluppato in Austria “Smart Factories – Connected Learning” da Gerhard Rinnergschwenter, a capo della Tiroler Fachschule Kufstein.

La sessione pomeridiana (15.00-16.30) sarà rivolta a tutti coloro che sono interessati a dare forma al futuro. Interverranno il diplomatico, professore e scrittore Grammenos Mastrojeni; il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti Andrea Ferrazzi; e Roberto Poli, futurologo e accademico presso l’Università degli studi di Trento.

Francesco Profumo, presidente della Fondazione Bruno Kessler, ex presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal 2011 al 2013, contribuirà a concludere le riflessioni.

L’evento sarà condotto e moderato da Hannes Goetsch e Luca Daprà di Basis Vinschgau Venosta.

L’iscrizione al Forum è libera ed è accessibile al seguente link: https://ag3eusalp.graffiti.live/home.