Prende fuoco un silos in zona industriale ad Arco. Grande lavoro dei vigili del fuoco – IL VIDEO

Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incendio a un silos industriale contenente materie plastiche avvenuto nelle prime ore odierne pochi minuti dopo le 2.40 in via Cogozzi nel sud ovest della cittadina arcense.

Immediato l’allarme lanciato ai vigili del fuoco con l’ arrivo sul posto di due squadre dei vigili arcensi con con una quindicina di uomini hanno iniziato a lavorare per contenere l’incendio con appositi liquidi schiumogeni.

Nel contempo venivano allertati anche i vigili del fuoco di Riva che con due squadre di una quindicina di uomini correvano in supporto al corpo competente per territorio.

A dare una mano sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mori che con la piattaforma aerea in dotazione hanno supportato i vigili nello spegnimento del incendio. Sul posto erano presenti 3 Aps , 2 Poli soccorso, 1 carro aria, 1 furgone comando, 2 piattaforme aeree , Mori e Riva, e altri tre mezzi leggeri di supporto.

I vigili hanno lavorato fino alle prime luci del alba poco dopo le 7.00 per spegnere l’incendio e bonificare il silos. Non ci sono stati fortunatamente danni agli edifici circostanti e nessun ferito. Le cause sono al vaglio delle forze del ordine intervenute sul posto.

