Inquinamento elettromagnetico, ambientalisti: “Il Comune di Arco faccia verifiche per la zona di Bolognano”

Inquinamento elettromegnetico. Se ne parla a Bolognano in questi giorni in seguito alla questione sollevata dal Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro, che ha sollevato alcune perplessità rispetto all’edificazione nelle aree di rischio che si trovano in corrispondenza dei due elettrodotti che attraversano la frazione.

Il sospetto da parte di questi cittadini è che in quella zona la concentrazione di onde elettromagnetiche possa essere superiore alla soglia consentita e quindi diventare pericolosa per la salute di chi vi abita.

Si legge in una nota del Coordinamento: “Due importanti elettrodotti ad alta tensione attraversano la frazione di Bolognano. Il primo più a monte corre sopra poche abitazioni, mentre il secondo più ad occidente interessa diversi edifici e si colloca poco distante dalle scuole (linea Terna 205 ).

Pubblicità Pubblicità

L’art. 49 delle Norme tecniche di attuazione del PRG prevede una fascia di rispetto in corrispondenza della quale è vietata l’edificazione o l’ampliamento di edifici esistenti. La larghezza della fascia di rispetto è funzione dell’induzione magnetica prodotta dell’intensità di corrente.

Apparentemente, la costruzione di alcuni di questi edifici interessati dalla seconda linea sembra risalire ad epoca successiva all’imposizione della fascia di rispetto.

Una particolare attenzione e preoccupazione desta la presenza di campi magnetici per i rischi di danni alla salute dei residenti, in particolare dei bambini, degli edifici posti nella fascia di rispetto.

Pubblicità Pubblicità



Mosso da questi timori un nostro socio che intendeva stabilirsi in uno di questi immobili ha chiesto, a proprie spese, ad APPA una rilevazione per accertare l’intensità del campo magnetico presso la sua futura abitazione. I controlli eseguiti dall’Agenzia provinciale nell’agosto 2018 hanno determinato un valore medio nell’arco di 24 ore di 0,85 microtesla con valori di picco di 1,4 microtesla.

Il valore di qualità consentito dalla disciplina vigente è di 3 microtesla. Parrebbe quindi che i valori rilevati siano a prima vista tranquillizzanti. Ma occorre precisare che nel mese di agosto il carico di corrente è decisamente ridotto rispetto ad altri periodi dell’anno come si può leggere nelle statistiche di Terna gestrice delle infrastrutture elettriche.

Riteniamo che i dati riscontrati non diano sufficienti garanzie per la salute umana. Infatti un’indagine del National Cancer Institute, pubblicato sul sito dell’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) ha riscontrato un rischio raddoppiato di leucemia infantile in caso di esposizione a campi elettromagnetici di intensità superiore agli 0,4µT (microtesla) per più di 4 ore al giorno ma che anche esposizioni a valoro inferiori possono causare danno.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2002 ha classificato i campi magnetici (MF) a frequenza estremamente bassa (ELF MF) come (possibili) cancerogeni, nel gruppo 2B, mentre un recente riesame su leucemia infantile e ELF MF (Kundi M. Evidence for childhood cancers (Leukemia).

The BioInitiative Report 2012) ha concluso che vi sono prove sufficienti, provenienti dalla ricerca epidemiologica, di un aumento del rischio di contrarre leucemia infantile in seguito all’esposizione ai campi magnetici a frequenza di rete. Perciò, secondo le regole della IARC, tali esposizioni dovrebbero essere classificate come cancerogene ( Gruppo IARC 1).

Uno studio scientifico (Gajser del 2016, www.inquinamento-italia.com) dimostra che nelle aree pubbliche degli ambienti urbani dei Paesi Europei, i livelli di esposizione all’elettromagnetismo variano da 0,05µT e lo 0,20 µT. In Germania solo l’1,4% della popolazione nelle aree urbane vive all’interno di campi di induzione magnetica con livelli superiori a 0,20 uT

Legambiente scrive che bisognerebbe adottare limiti di esposizione sia per i nuovi che per i vecchi elettrodotti di 0,5 microtesla come valore di qualità per tutte le strutture adibite a permanenza superiori a 4 ore giornaliere e 0,2 microtesla come obiettivo di qualità nello sviluppo di nuove aree.

Le autorità preposte dovrebbero tendere alla massima riduzione del rischio correlato all’esposizione a rischi ambientali, nuovi e pregressi, le cui complesse interazioni ancora non sono note.

Chiediamo all’amministrazione di Arco, innanzitutto, di condurre rilevazioni aggiornate ed estese in più periodi dell’anno per determinare l’intensità media annua dei campi elettromagnetici generati da questo elettrodotto.

Poi, adottando una linea precauzionale per la migliore tutela della salute dei cittadini chiedere a Terna – direttamente o tramite la PAT – l’interramento della suddetta linea almeno per il tratto che interessa l’abitato di Bolognano”.