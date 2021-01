Festa e balletti senza mascherine in un bar di Tione. In arrivo la chiusura fino a 30 giorni

La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento durante i controlli dei pubblici esercizi posti in essere, specialmente nel fine settimana, al fine di verificare il rispetto delle normative per il contenimento della pandemia in corso ha accertato diverse violazioni commesse dal titolare di un bar a Tione di Trento.

In particolare il gestore, pur essendo addetto alla somministrazione di bevande, in totale spregio delle norme vigenti, sprovvisto di mascherina, improvvisava con 4 clienti, anch’essi privi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, un balletto sulla pedana del retrobanco destinato al personale per la preparazione delle bevande.

Nel ballo erano coinvolti altri clienti situati a distanza minima ed anch’essi senza mascherine che si trovavano sul lato “corretto” del bancone.

Pubblicità Pubblicità

I verbali di accertamento sono stati trasmessi dalla Polizia locale al Commissario del Governo di Trento che deciderà sulla chiusura da 5 a 30 giorni dell’esercizio.

La presenza di estranei all’attività nello spazio destinato alla mescita delle bevande è stata segnalata anche all’Azienda Sanitaria.

Pubblicità Pubblicità