A Romeno e Cavareno l’autolettura dell’acqua va comunicata entro il 10 febbraio

Per velocizzare la rilevazione della lettura dei contatori dell’acqua e per evitare assembramenti e contatti in questo periodo di emergenza i Comuni di Romeno e di Cavareno, in alta Val di Non, hanno pubblicato un avviso nel quale chiedono ai cittadini di comunicare la lettura del proprio contatore entro il 10 febbraio 2021.

I residenti a Romeno potranno farlo inviando tramite e-mail una fotografia del contatore, specificando cognome e nome dell’intestatario del contratto, all’indirizzo tributi@comune.romeno.tn.it

È possibile anche consegnare a mano il modulo scaricabile dal sito internet comunale www.comune.romeno.tn.it infilandolo nell’apposito contenitore situato al piano terra della casa comunale vicino all’ascensore.

La procedura è simile anche per i cittadini di Cavareno, che potranno inviare la fotografia del contatore, sempre accompagnata da cognome e nome dell’intestatario del contratto, all’indirizzo e-mail tributi@comune.cavareno.tn.it

Anche a Cavareno è possibile, in alternativa, consegnare a mano il modulo scaricabile dal sito internet comunale www.comune.cavareno.tn.it infilandolo nella cassetta delle lettere della casa comunale.

