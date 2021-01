A Pordenone «Happy Land» il parco artificiale intitolato a Mirko Toller

È ancora molto vivo il ricordo di Mirko Toller, il ragazzo disabile protagonista dello spot con Checco Zalone scomparso il primo di ottobre del 2020. (qui l’articolo)

«Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno» – Con questo messaggio, postato sulla sua pagina Facebook, Checco Zalone disse addio a Mirko, il ragazzino malato di Sma (atrofia muscolare spinale 2), con cui aveva girato due video nel 2016 e nel 2017.

Quella con il comico era stata un’amicizia non invasiva ma piena di stima e affetto reciproco che Mirko Toller non ha potuto approfondire. La sua morte è avvenuta dopo il ricovero di alcuni giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Il 17 enne viveva a Segonzano, un paesino della val di Cembra dove tutti lo conoscevano bene e sono rimasti molto addolorati per la sua prematura scomparsa.

A Segonzano aveva frequentato l’asilo, le elementari e le medie per poi viaggiare verso Trento dove stava frequentando l’Istituto tecnico Industriale. Il suo sogno era diventare ingegnere. La sua è una storia semplice, come quella di tutti i ragazzini, con tanta voglia di vivere nonostante la sua malattia che ne limitava gli spostamenti e quindi spesso anche il godere appieno di certi divertimenti. Fin da piccolo amava andare al parco divertimenti ma il non poter salire su alcuni di quei giochi così divertenti e colorati lo rendeva triste.

È proprio in nome di quel triste ricordo che l’associazione «Parcosoledinotte» ha deciso di intitolare al piccolo Mirko una parte del nuovo centro che sta sorgendo vicino al parco di san Valentino a Pordenone. Verrà chiamata «Happy Land» come voleva Mirko e sarà una attrazione artificiale inclusiva a disposizione della collettività. (qui lo spot del piccolo Mirko con Checco Zalone)

