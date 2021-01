Val di Non e Val di Sole: da domani è possibile fare richiesta per il “Bonus alimentare”

A partire da domani in tutto il Trentino, e quindi anche nelle Valli di Non e di Sole, sarà possibile presentare la domanda per ricevere il “Bonus alimentare 2021”, un importante sostegno per i cittadini e le famiglie maggiormente colpiti dagli effetti economici del Coronavirus.

I fondi sono stati stanziati dallo Stato e sono gestiti dalle Comunità di Valle e dai Comuni di Trento e Rovereto, che hanno concordato criteri uniformi per il riconoscimento del bonus alimentare sull’intero territorio provinciale.

Attraverso il portale, realizzato in sinergia con il Consorzio dei Comuni Trentini e Trentino Digitale Spa, ogni nucleo familiare residente in Provincia di Trento, che corrisponda ai requisiti stabiliti, può presentare domanda per il riconoscimento del bonus alla Comunità di residenza.

Pubblicità Pubblicità

Il bonus è erogato in un’unica soluzione, e il suo valore è stimato in funzione di un fabbisogno orientativamente pari a quattro settimane: 150 euro per una persona, 250 per due persone, 350 per tre persone e 500 quattro persone e più.

Possono fare richiesta del bonus alimentare i nuclei familiari residenti in Provincia di Trento, nel caso specifico in un Comune delle Valli del Noce, che rispondano a determinate caratteristiche (gli avvisi completi sono consultabili sui siti internet www.comunitavaldinon.tn.it e www.comunitavalledisole.tn.it).

I residenti in Val di Non che dovessero aver bisogno di supporto nella presentazione della domanda, potranno chiamare i numeri di telefono 342.3625149 e 345.3762686 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Pubblicità Pubblicità



I cittadini residenti in Val di Sole, invece, potranno chiedere supporto alla compilazione e invio della domanda al Servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 chiamando il numero 0463.903757.

Per richiedere il bonus è sufficiente connettersi al link https://bonusalimentare.provincia.tn.it/boa/app/it/cittadino/bonus-alimentare e presentare una domanda online, cliccando su “Presenta nuova domanda” in fondo alla pagina e prestando estrema attenzione all’esattezza e veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese.

Una volta inoltrata, la domanda verrà verificata dai Servizi Sociali delle Comunità di Valle. Domanda che potrà essere presentata da domani, martedì 26 gennaio 2021 a partire dalle ore 9, fino alle ore 23:59 del 10 febbraio prossimo.