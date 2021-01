San Vito: piedibus ancora sepolto dalla neve, i bambini costretti a camminare sulla strada – IL VIDEO

Continuano i disagi e le conseguenti lamentele dei cittadini trentini per i cumuli di neve che a distanza di quasi un mese sono ancora presenti su marciapiedi e carreggiate.

A san Vito il tanto pubblicizzato percorso piedibus tanto sbandierato dalla precedente giunta di centro sinistra è impossibile da percorrere dal momento della grande nevicata.

I bambini per raggiungere la Scuola elementare Rodolfo Belenzani devono percorrere il tratto camminando sulla carreggiata.

Ma non è finita: per ironia della sorte il comune ha fatto spalare la neve nel parcheggio del personale lasciando tutta la neve sul marciapiede. I residenti precisano inoltre – come si nota nel filmato – che nella parte alta della via sono stati loro a liberare i marciapiedi la neve e non gli operai del comune.

La situazione di san Vito non sarebbe l’unica nel capoluogo. Arrivano infatti ancora molte segnalazioni che riportano i disagi dei cittadini per marciapiedi e strade piene di neve. Forse a distanza di 30 giorni si sarebbe potuto fare di più.

