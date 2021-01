Progettone e cassa integrazione Covid: i lavoratori possono aver diritto all’indennità aggiuntiva provinciale

La Provincia Autonoma di Trento amplia la possibilità per le Lavoratrici ed i Lavoratori posti in cassa integrazione causa Covid-19 nell’anno 2020 per almeno 300 ore, di percepire l’indennità aggiuntiva prevista dal documento provinciale di interventi di politica del lavoro.

Possono richiedere l’indennità tutti i lavoratori dipendenti di Aziende e Cooperative con sede in Trentino con contratto di lavoro sia full time che part time (in questo caso le ore necessarie vengono riparametrate).

Tale provvedimento da diritto a un indennizzo pari a 1,50 euro per ogni ora di cassa integrazione per chi percepisce una retribuzione fino 2.159,48 euro, mentre per chi ha una retribuzione superiore l’indennità si riduce a 1,00 euro per ogni ora di cassa integrazione.

La Fai Cisl trentino rende noto che è possibile presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021 attraverso il portale dell’agenzia del lavoro.

Se sei quindi un lavoratore del Progettone o se lavori nel comparto agroalimentare e sei stato posto in cassa integrazione Covid-19 per almeno 300 ore nell’anno 2020, puoi rivolgerti alla Fai Cisl Trentino contattando i seguenti numeri : 0461 215 117 – 0461 215 115. Gli Operatori saranno a disposizione per aiutarti ad inoltrare la domanda.