Lavis, la proposta della Lega: plateatici gratuiti per tutto il 2021, non solo fino a fine marzo

Plateatici gratuiti fino a fine 2021 a Lavis.

La proposta arriva dal gruppo consiliare della Lega, composto da Monica Ceccato, Luigi Piffer, Cristian Giongo e Robert Ivan Abel, che poche ore fa ha presentato un ordine del giorno avanzando l’idea di prolungare fino alla fine dell’anno le disposizioni contenute nell’ordinanza n.10 del 21 gennaio (in vigore fino al 31 marzo prossimo) avente come oggetto “Modifiche temporanee alla regolamentazione della circolazione e sosta veicolare nonché pedonale, nell’abitato di Lavis per la realizzazione di plateatici”.

Il gruppo consiliare della Lega ritiene infatti che il protrarsi dell’attuale crisi produrrà delle ingenti perdite di fatturato nel settore del commercio e delle attività produttive, anche con riferimento all’annualità 2021, a seguito della sospensione di molte attività commerciali, tra cui gli esercizi di commercio al dettaglio ed i pubblici esercizi come bar e ristoranti.

«Crediamo che per andare incontro alle difficoltà delle attività di somministrazione e ristorazione indicate anche nell’ordinanza, o comunque di quelle che ne facessero richiesta – spiegano i consiglieri della Lega – non sia sufficiente prorogare la presenza del plateatico fino al 31/3/2021, ma sia necessario garantirne la gratuità fino al 31/12/2021».