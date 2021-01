Il premier Conte pronto a dimettersi

Sembra ormai quasi certo che il premier Giuseppe Conte sia a poche ore dalle dimissioni. Si ipotizza che già stasera potrebbe mettere nelle mani di Sergio Mattarella il suo incarico.

Dopo le dimissioni di Italia Viva dal Governo e la fiducia al Senato incassata solo con la maggioranza semplice e risicata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrà affrontare un’altra prova.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede presenterà la relazione annuale sulla Giustizia il tra il 27 e il 28 gennaio e stavolta al Senato i numeri potrebbero mancare. Per evitare questa sconfitta, Conte starebbe valutando l’ipotesi di rassegnare le dimissioni prima del voto e puntare a un reincarico. Si pensa anche a una maggioranza con Forza Italia.

Se la relazione di Bonafede dovesse essere bocciata a palazzo Madama, Conte sarebbe comunque costretto a dimettersi e a quel punto sarebbe più difficile ricevere un nuovo incarico.

Le dimissioni anticipate potrebbero invece portare, dopo un giro di consultazioni per ristabilire una maggioranza più forte, a un Conte ter. Ma la strada non sarà comunque semplice perché un nuovo governo Conte sia possibile, il presidente del Consiglio dovrà riuscire a presentarsi da Mattarella con in tasca un accordo politico che coinvolga la maggioranza attuale e il sostegno da qualche altro partito o, come vorrebbe Conte, di un nuovo gruppo che si costituisca in Parlamento.

Intanto l’UDC ha già confermato che non sarà fra i «responsabili» anche in caso di nuovo governo mentre Italia Viva è compatta contro il premier. Ad oggi anche in caso di nuovo governo Conte sarebbe lontano dai numeri per raggiungere un nuovo governo di maggioranza.

Il Partito democratico in un nuovo Conte ter apre a Matteo Renzi sul quale però c’è il veto assoluto dei cinque stelle. «È inaffidabile, con lui mai più». Il nuovo esecutivo dovrà garantire una tenuta a lungo termine che permetta di affrontare la gestione del recovery plan e l’elezione del prossimo presidente della Repubblica.

«Avrebbe già dovuto dimettersi, non ha i numeri, mi aspetto che prevalgano il buon senso e l’amore per il Paese – ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini, a Torino per partecipare al processo in cui è imputato con l’accusa di vilipendio dell’ordine giudiziario – Qua c’è un piano vaccinale fermo, ci sono le scuole riaperte in una città sì e in una no, due milioni di posti di lavoro a rischio e noi stiamo in ballo degli umori di Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti e delle trattative di Tabacci e Mastella. È irrispettoso, disgustoso, volgare e deprimente, dichiara il senatore leghista.»

Intanto scende in campo anche Silvio Berlusconi che all’Ansa dichiara: «Nessuna trattativa – ribadisce – è in corso, né ovviamente da parte mia, né di alcuno dei miei collaboratori, né di deputati o senatori di Forza Italia, per un eventuale sostegno di qualunque tipo al governo in carica». «La strada maestra è una sola: rimettere alla saggezza politica e all’autorevolezza istituzionale del Capo dello Stato – dice – di indicare la soluzione della crisi, attraverso un nuovo governo che rappresenti l’unità sostanziale del Paese in un momento di emergenza oppure restituire la parola agli italiani». «Mi auguro che il Presidente del Consiglio sia consapevole dell’ineludibilità di questa strada».

Berlusconi aveva ipotizzato un governo di unità nazionale ma è arrivato lo stop di Zingaretti, di Maio e Salvini. Il voto anticipato a questo punto potrebbe essere sempre meno lontano.