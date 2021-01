A Palazzo Pretorio lo striscione per Giulio Regeni

A cinque anni dal rapimento, il Comune di Rovereto ha esposto uno striscione per manifestare la vicinanza alla famiglia e la richiesta di verità per Giulio Regeni, il giovane scomparso il 25 gennaio del 2015 a Il Cario e ritrovato morto pochi giorni dopo con evidenti segni di tortura.

L’azione del Comune di Rovereto risponde all’iniziativa approvata all’unanimità dall’aula consiliare nel corso della seduta del 7 gennaio scorso e si unisce all’appello rivolto poche ore fa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Governo egiziano.

Il manifesto, “Verità per Giulio Regeni”, è stato esposto sul balcone di Palazzo Pretorio dai firmatari della mozione, Arianna Miorandi e Riccardo Pomarolli: “Con questo manifesto” – spiega la Presidente del Consiglio, Cristina Azzolini – a nome dell’intero Consiglio comunale abbiamo voluto dare un segnale e manifestare la nostra vicinanza a tutti coloro che stanno lavorando per far sì che possa emergere la verità.

Sono passati cinque anni da quando il giovane italiano fu rapito a Il Cairo e da allora non è stata data alcuna risposta, nonostante le molteplici richieste da parte del Governo italiano. La nostra Comunità non può rimanere indifferente a quanto accaduto e a quanto sta accadendo in queste ore ad un altro giovane, Patrick Zaki”.

Nella seduta dello scorso 19 gennaio, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai Consiglieri del PD che poneva l’attenzione sul Patrick Zaki, ricercatore egiziano e difensore dei diritti umani di 27 anni, arrestato all’aeroporto del Cairo e in carcere in Egitto il 7 febbraio 2020. La mozione chiedeva un impegno all’amministrazione comunale per unirsi alla voce di chi chiede la liberazione di Zaki, di sollecitare il Governo italiano e la Commissione Europea a richiedere attraverso i canali diplomatici la liberazione del giovane e ad aderire alla petizione di Amnesty International.

Rovereto, 25 gennaio 2021

