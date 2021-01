Quale futuro per l’area ex Graffer in via 4 novembre a Gardolo?

Il compendio immobiliare ex Graffer di Via 4 novembre a Gardolo, è l’oggetto di un’interrogazione approvata all’unanimità dal consiglio di circoscrizione di Gardolo.

Il documento interrogativo chiede se l’amministrazione comunale in occasione del sopralluogo che è seguito all’incendio del novembre scorso, sia stata o meno rilevata la presenza di amianto ed in caso affermativo e se è stata chiesta alla proprietà una verifica dello stato di conservazione dell’amianto come previsto dalla normativa.

Infine se l’area è sottoposta a controllo e se ci sono dei progetti per la sua riqualificazione. Il problema è purtroppo noto alla pari del disagio dei residenti.

L’ex Graffer si trova nella parte produttiva di Via 4 Novembre ed è in stato di completo abbandono ed è diventata un rifugio notturno per disperati facilitati dal non trovarsi sulla strada e in un ambito poco frequentato al di fuori delle ore di lavoro.

Quello di novembre non è stato il primo incendio, ma il terzo che in un periodo medio breve ha interessato il fabbricato fortunatamente senza vittime, ma solo con danni alla struttura.

In questi anni l’area ex Graffer è stata al centro di trattative di vendita e locazione che però non hanno portato a nessun atto concreto, se non quello di un progressivo abbandono e degrado.

