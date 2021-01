Coronavirus: 2 vittime e 131 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Trentino. Comunicati al ministero altri 30 decessi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre

Poco più di 130 nuovi contagi e un leggero incremento delle ospedalizzazioni dovuto per lo più al fatto che nel fine settimane le dimissioni rallentano. I decessi sono 2 ma la lista delle vittime da covid aumenta di 30 casi per effetto dei periodici controlli che l’Azienda sanitari effettua nella contabilizzazione dei casi gestiti nelle Rsa.

Sono queste le principali novità del rapporto quotidiano dell’Apss diffuso questo pomeriggio.

Sono 43 i nuovi casi positivi al molecolare, 88 quelli all’antigenico. I molecolari hanno inoltre confermato 127 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 37 sono asintomatici e 81 pauci sintomatici. I ragazzi o bambini in età scolare oggi sono 19 (25 le classi in quarantena) e di questi 3 hanno meno di 2 anni e 1 ha un’età compresa fra i 3 ed i 5 anni. Gli ultra settantenni oggi sono 29. I guariti 39.

Come accennato, ieri dagli ospedali sono stati dimessi 7 pazienti, mentre i nuovi ricoveri sono stati 12. Attualmente i ricoverati per Covid-19 sono pertanto 250, (+4) e 43 di questi continuano ad essere affidati alle terapie intensive. In ospedale è avvenuto anche uno dei 2 decessi (si tratta di una donna e di un uomo, età media 81 anni).

Nel rapporto si specifica poi che “A seguito di una periodica verifica interna dei dati sui decessi attribuibili a COVID-19, in data odierna sono stati conteggiati e comunicati formalmente al Ministero della Sanità 30 decessi avvenuti in due RSA nei mesi di novembre e dicembre 2020 e finora non conteggiati”.

La Task Force inoltre aggiunge che “Il confronto periodico con le Direzioni Sanitarie delle RSA della Provincia garantisce la corretta gestione dei casi e gli eventuali aggiustamenti delle cause di decesso al pari di quanto avviene per le altre realtà nazionali responsabili della trasmissione dei dati. Questa comunicazione non modifica la realtà delle valutazioni settimanali rappresentate nei Report settimanali a cura della Cabina di Regia Nazionale”.

Sul fronte dei tamponi, ieri ne sono stati analizzati 1.524 di tipo molecolare (846 nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 678 alla Fem), mentre gli antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono 798. Infine i vaccini: stamane risultavano somministrate 14.968 dosi, di cui 3.948 ad ospiti di residenze per anziani.

CORONAVIRUS ITALIA – I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 11.629. Questi sono i dati che emergono dal bollettino di oggi, domenica 24 gennaio, sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I morti sono invece 299.

I casi attualmente positivi sono 499.278, di cui 21.309 ricoverati in ospedale, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.400. I test effettuati, considerando sia i tamponi molecolari che quelli antigenici, sono stati 216.211.

Su base giornaliera la Regione che fa registrare più casi è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Campania. Prosegue intanto la campagna vaccinale: i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.350.353.