Caos nel governo, salta il piano vaccini. Fugatti furibondo: «Mi ero illuso, governo non ha mantenuto i patti»

Incontro fiume ieri pomeriggio fra il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri e le varie Regioni.

Si è parlato del piano vaccini e in particolare del fatto che ci sono stati ritardi nelle consegne e non stati rispettati i quantitativi previsti.

Il governatore Fugatti dopo la fine dell’incontro si è presentato alla consueta conferenza stampa sui dati del coronavirus visibilmente corrucciato.

«Il piano vaccini in Italia è completamente saltato – spiega Fugatti molto contrariato e sfiduciato – dopo le comunicazioni del governo dieci giorni fa mi ero illuso che tutto potesse procedere per il meglio per così arrivare ad una ipotesi realistica di vaccinare prima dell’autunno almeno l’80% dei trentini. Purtroppo la previsione è stata errata perché il governo oggi ci ha fornito dei dati diversi smentendo quelli di 10 giorni fa. E non vi è nemmeno certezza di quelli….»

Le previsioni sui vaccini sono quindi saltate. Per arrivare a quella che il governatore ama definire immunità di gregge a questo punto ci vorrà ancora del tempo. Anzi, pare molto tempo.

La scorsa settimana sarebbero dovute arrivare in Trentino 5.580 dosi del vaccino Pfizer. Ne sono arrivate solo 2.340 (il 40% di quelle previste).

Questa settimana dovrebbero arrivare altre 7 mila dosi. Pfizer ha comunque garantito che dal primo febbraio arriveranno tutte le dosi previste, ma Arcuri ha affermato che stenta a crederci. E se a crederci poco è lui…

Per quanto riguarda il vaccino Moderna sono attese in Italia 66 mila dosi, di cui 600 per il Trentino. AstraZeneca aveva invece promesso 8 milioni di dosi, ma è ora sceso a 3,4 milioni.

Fugatti ha poi aggiunto che secondo i dati della case farmaceutiche nel primo trimestre del 2021 arriveranno in Italia 15 milioni di dosi. Non c’è però la garanzia che sia effettivamente così. Se le promesse verranno mantenute il direttore Pier Paolo Benetollo ha assicurato che l’Apss somministrerà dalle 10 alle 15 mila dosi a settimana.

Benetollo ha poi spiegato che ogni vaccino sarà utilizzato in maniera diversa: il personale e gli ospiti delle Rsa saranno vaccinati con Pfizer, coloro che aspettano di entrare nelle Rsa riceveranno invece le dosi di Moderna, mentre AstraZeneca sarà a disposizione dei medici di medicina generale per vaccinare la popolazione.

Alcuni regioni come Veneto ed Emilia Romagna hanno proposto di acquistare il vaccino russo Sputnik. Il direttore del dipartimento alla salute Gianfranco Ruscitti ha affermato che tale vaccino dovrà essere prima autorizzato dall’Ema e dall’Aifa e poi in caso si potrà pensare a un eventuale acquisto.

«Se il governo continua così dovremo arrangiarci – ha concluso Fugatti – anche se non si capisce come a subire questi tagli sia una regione come la nostra che si è sempre contraddistinta a livello organizzativo nella somministrazione dei vaccini. Ma ormai è saltato tutto e non ci sono certezze ha detto. Pare che in Italia nei prossimi mesi arrivino 15 milioni di dosi fra Pzifer, Atrazeneca e Moderna. L’unica cosa sicura è che c’è stata da parte del governo una mancanza di rispetto delle regole previste nel piano vaccino».

Come detto dal governatore 15 milioni di dosi sono pochine, ne servirebbero almeno 100 milioni per l’immunizzazione di gregge. Pare quindi che tutti dovranno soffrire ancora.