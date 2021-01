Tragedia a Rovereto, muore intossicato dal fumo

La tragedia ha preso forma stamane poco dopo le 5.30 presso il primo piano di una casa Itea di via Da Vinci nel quartiere Borgo Sacco a Rovereto.

Nell’appartamento si è sviluppato un incendio che ha scatenato una grande quantità di fumo.

Giulio Castelletti, di 68 anni, ha provato con tutte le forze a raggiungere l’uscita dell’edificio per mettersi in salvo ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. L’uomo è morto intossicato dal fumo nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi (foto).

La dinamica dell’incendio non è ancora del tutto chiara e sono in corso le indagini dei carabinieri che per il momento tengono aperte tutte le piste. Le fiamme pare che non siano state di grande entità infatti i vigili del fuoco di Rovereto non hanno riscontrato danni agli appartamenti vicini e lo stesso appartamento riportava pochi danni.

In questo caso le potenti esalazioni non hanno lasciato scampo al 68 enne uccidendolo in pochi minuti. Lo stabile per sicurezza, in attesa di controlli, è stato comunque evacuato.

