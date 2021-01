“Predaia senza Frontiere”: Tres trionfa nella sfida online tra frazioni

Al primo posto Tres, che si è aggiudicato il titolo di campione riuscendo a strappare la vittoria nella finalissima a Mollaro, classificatosi secondo.

Poi Priò, che ha conquistato la medaglia di bronzo, e Sfruz, rimasto ai piedi del podio al termine di un avvincente testa a testa con i vincitori dell’ultima versione “classica” dei Giochi senza Frontiere di Predaia.

A seguire le altre frazioni: Segno e Smarano, uscite al secondo turno, e Coredo, Taio, Vervò e Vion, eliminate ancora al primo turno.

Pubblicità Pubblicità

È questa la classifica di “Predaia senza Frontiere – online edition”, appassionante sfida a quiz che ha visto le 10 squadre, composte da giovani provenienti dalle diverse frazioni di Predaia e Sfruz, darsi virtualmente battaglia per conquistare la vittoria finale.

L’iniziativa, organizzata dal comitato PreGio Eventi nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, ha visto la partecipazione attiva di oltre 50 ragazze e ragazzi che, nel corso di 6 serate coinvolgenti e divertenti, hanno dovuto rispondere correttamente a diversi quesiti di cultura generale nonesa e non, cercando di ottenere più punti della squadra avversaria per passare al turno successivo.

Pubblicità Pubblicità



Nei panni di presentatore del “quiz a distanza” Andrea Widmann alias Lou Albert, noto organizzatore di eventi per i giovani in Val di Non, il quale, affiancato da Andrea Preti ed Erwin Rizzardi di PreGio Eventi, ha condotto in maniera simpatica e frizzante le varie puntate.

Puntate che si sono svolte totalmente online grazie alla piattaforma Google Meet e che gli “spettatori” hanno potuto seguire comodamente da casa attraverso le dirette trasmesse sulla pagina Facebook “PreGio Eventi”.

I vincitori avranno ora diritto, non appena sarà possibile, a una “cena con autista” al ristorante, così come i secondi classificati (che però non potranno godere del conducente), mentre coloro che si sono piazzati al terzo e quarto posto riceveranno un cesto di prodotti tipici.

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di continuare a promuovere, anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, il senso di appartenenza dei giovani alla loro comunità, coniugando sportività, agonismo e puro divertimento.

«Devo dire che organizzare un evento totalmente online non è stato semplice – commenta Andrea Preti, presidente di PreGio Eventi – ma la risposta in termini di partecipazione e gradimento da parte dei giovani è stata molto positiva. I numeri dicono che ogni diretta è stata seguita da 100-150 persone, il che ci riempie di orgoglio. Abbiamo cercato di ripristinare un po’ di socialità in un periodo difficile».

Non è stato facile, tra l’altro, preparare oltre 500 domande su Predaia, la Val di Non e non solo. «I quesiti riguardavano la cultura generale e il nostro territorio: patroni, soprannomi delle frazioni, modi di dire dialettali, qualche curiosità sulle grandi personalità nonese – spiega Preti –. Sicuramente quest’esperienza ci ha arricchiti sotto tanti punti di vista».

«Ci tengo a ringraziare il Piano Giovani di Predaia e Sfruz “Terra di Mezzo”, la referente istituzionale Ilaria Magnani, il referente del Tavolo per il Comune di Sfruz Gabriele Ossanna e il referente tecnico-organizzativo Fabrizio Brida, il direttivo di PreGio Eventi, in particolare Erwin Rizzardi che ha lanciato l’idea, e Andrea Widmann che ha condotto brillantemente le puntate – conclude il presidente di PreGio Eventi –. Grazie anche ai concorrenti che hanno partecipato e a chi ci ha seguito sui social. Ci siamo divertiti molto, speriamo di vederci presto anche con l’edizione “classica” di “Predaia senza Frontiere”».