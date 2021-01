Neve e ghiaccio sulle strade: le raccomandazioni del sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni

Le abbondanti nevicate dell’ultimo periodo hanno messo in evidenza come la gestione di eventi di questo tipo richieda un’organizzazione che non può far riferimento solo alle strutture pubbliche, per quanto ben organizzate.

Risulta infatti fondamentale, come sottolinea il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni in un avviso diffuso nelle ultime ore, anche l’apporto di ciascun cittadino, sia in termini operativi che comportamentali.

«I comportamenti virtuosi e il senso civico aiutano l’amministrazione – scrive il primo cittadino – ed evitano problemi a sé stessi e agli altri. Il servizio di spazzamento e asporto della neve è garantito dal Comune, ma serve anche la collaborazione dei cittadini per ridurre i disagi».

Per garantire la sicurezza della viabilità, quindi, Lazzaroni invita i cittadini a seguire alcune norme comportamentali in caso di nevicate e di formazione ghiaccio, tra cui circolare con appositi dispositivi antineve o pneumatici invernali (evitando di utilizzare ciclomotori a due ruote e motocicli), riducendo all’essenziale gli spostamenti.

La raccomandazione è anche quella di non sostare con veicoli in modo da ostacolare le operazioni dei mezzi sgombraneve.

Comportamento virtuoso per aiutare l’amministrazione nel servizio di sgombero neve è poi quello di sopportare il deposito della neve nelle aree e nei prati (inutilizzati nella stagione invernale), specialmente dove le carreggiate stradali sono strette. Benché si ricorra all’asporto della neve nei punti di necessità (piazze, parcheggi, marciapiedi) risulta infatti impossibile scaricare tutte le masse di neve su aree pubbliche.

Nell’avviso pubblicato anche sul sito comunale, il sindaco ricorda infine che per segnalare situazioni di difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale su strade pubbliche, per richieste d’aiuto da parte di anziani e persone con disabilità, e per la fornitura di medicinali e generi alimentari, è possibile contattare la Polizia Locale al numero di telefono 0463.974101 o allo 0463.970878 oppure all’indirizzo e-mail polizia@comune.dimarofolgarida.tn.it