«Ma mi devo preoccupare?»: al via 4 incontri online per i genitori degli adolescenti

“Ma mi devo preoccupare?” è il titolo del corso gratuito promosso online dall’associazione Ama (Auto Mutuo Soccorso) che si rivolge ai genitori di adolescenti e pre – adolescenti alle prese con tutte le criticità proprie dell’età.

Quattro le date: 4 febbraio 2021: “Famiglie iperconnesse: tra necessità e scelta”, a cura di Annalisa Benacchio e Chiara De Monti, operatrici di Punto Famiglie – Associazione AMA; 11 febbraio 2021: “L’Adolescenza: una sfida per tutti”, a cura di Michele Zagni – psicologo e psicoterapeuta; 18 febbraio 2021: “Videogiochi: passione o problema?”, a cura di Giulia Tomasi – operatrice Associazione AMA; 25 febbraio 2021: “Il gruppo per genitori di ragazzi con dipendenza da Videogiochi: uno spazio per prendersi cura di sé”, a cura di Erika Bugna – operatrice Associazione AMA.

Non si parlerà solo di adolescenza, ma anche del non sempre facile rapporto con internet ed i videogiochi, a conclusione degli incontri sarà attivato un gruppo di auto mutuo aiuto per genitori sulla tematica.

Il percorso prevede quattro incontri serali, organizzati dal 20.30 sulla piattaforma Zoom.

Per maggiori informazioni ed anche per le iscrizioni occorre scrivere una e-mail all’indirizzo gruppi@automutuoaiuto.it entro il 29 gennaio 2021: in seguito sarà inviato il link per accedere alla piattaforma.

