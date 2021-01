Itas nelle top 300 della cooperazione mondiale

Grazie al fatturato di 1,59 miliardi, Itas Assicurazioni scala 52 posti nella classifica della Cooperazione mondiale e si porta alla posizione numero 232, entrando così a far parte della Top 300 insieme ad altre 12 realtà italiane ( dieci delle quali sono cooperative) per un valore complessivo di 72,9 miliardi di dollari e per un controvalore percentuale pari al 3,40% del fatturato complessivo.

A livello italiano il piazzamento migliore è della Coop ( 27° posto) seguita dalla Conad ( 28ma).

Itas è l’unica realtà trentina in classifica sulla base del monitor 2019 che a livello europeo posiziona Itas al posto numero 136. Soddisfazione in casa Itas come ha sottolineato l’ad e dg Alessandro Molinari: “ Riteniamo con convinzione che il nostro modello mutualistico costituisca un esempio vincente di sviluppo sociale ed economico, soprattutto in questo particolare momento storico dove l’aiuto reciproco, la vicinanza e la solidarietà assumono importanza sostanziale. Proprio quest’anno Itas festeggia 200 anni: è questa la migliore testimonianza della validità e della sostenibilità del nostro essere Mutua. Direi che sia da sottolineare come Itas sia stata la realtà italiana ad aver fatto il più grande balzo in avanti in termini di classifica di fatturato”.

