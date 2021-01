Il Trentino rimane ancora zona gialla

Come ormai di consueto nella giornata di ieri venerdì 22 gennaio, dopo il consueto monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia di Covid in Italia il governo in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico, in base all’andamento dei dati ha emesso le colorazioni delle regioni.

Il Trentino rimane zona gialla, anche se nel pomeriggio voci davano la nostra regione in zona bianca dove sarebbe tornata la normalità con apertura di bar ristoranti palestre, piscine, teatri e così via. In questa zona si entra quando i contagi da Sars-CoV-2 sono pressoché azzerati, l’rt è massimo di 0,5 e le strutture sanitarie fanno fronte all’emergenza.

Nella zona bianca rimane obbligatoria la mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l’obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali, ma anche quando si entra in contatto con le altre persone. Ma gli spostamenti sono liberi.

Il Trentino, unica regione del nord Italia, fino ad ora è sempre rimasto in zona gialla. Per la prossima settimana non cambierà nulla nella nostra regione, rimane il coprifuoco sempre attivo dalle 22 e fino alle 5 del mattino successivo ed i bar e ristoranti sono costretti a chiudere alle ore 18.

Rimane il divieto di spostamenti in altre regioni, mentre è consentito spostarsi all’interno del territorio provinciale o regionale per fare visita a parenti o amici ma una sola volta al giorno ed al massimo due persone. Confermate le chiusure di palestre e piscine mentre nelle zone gialle si sono riaperti i musei anche se solo nelle giornate lavorative. Ancora chiusi, invece, i teatri. (sotto la tabella dell’indice di trasmissione aggiornata)

