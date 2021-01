Circoscrizione Gardolo: chiesto un incontro con la Provincia per il collegamento tra Spini ed il casello autostradale di Trento Nord

Il consiglio di circoscrizione di Gardolo ha approvato il documento presentato dal Pd col quale si chiedeva un incontro con i rappresentanti della Provincia per approfondire gli effetti della realizzazione del nuovo collegamento viario tra Spini ed il casello autostradale di Trento Nord.

In sostanza si vuole capire se questa nuova opera è compatibile o meno col progetto di interramento della Trento – Malè giudicato strategico per il futuro di Gardolo ed in subordine se il progetto del sottopasso sarà gestito esclusivamente dalla Provincia o se ci sarà un coinvolgimento anche del Comune.

In questo caso la circoscrizione vorrebbe essere considerata parte attiva. Bocciata invece la mozione con la quale si chiedeva una chiusura temporanea di Via Sant’Anna in coincidenza con gli orari di entrata e uscita delle scuole.

A questo proposito è stata invece chiesta una rilevazione del traffico in transito su Piazza della Libertà: “ Lo scopo ha spiegato la presidente Gianna Frizzera (nella foto) – è quello di capire la tipologia del traffico per un’indagine finalizzata a motivare l’eventuale richiesta di senso unico per Via Sant’Anna”.

Niente da fare invece per gli interventi richiesti su Via Graz dai consiglieri della Lega. Si tratta infatti di una strada privata e devono essere i privati a riasfaltarla, anche se il Comune 10 anni fa aveva preso in carico l’illuminazione.

Gli ultimi lavori di asfaltatura risalgono a 8 anni e sarebbe necessaria una riqualificazione. Via libera infine all’interrogazione con risposta scritta per avere un aggiornamento sul servizio bike-sharing nella circoscrizione.

La passata amministrazione comunale aveva deliberato la realizzazione di tre nuove postazioni da ubicare in Via Caneppele (Roncafort, c/o parco pubblico), Via Paludi (Canova, c/o piazza), Via Feininger (Gardolo).

Nonostante alcuni lavori di predisposizione di allaccio elettrico effettuati (le segnalazioni sono arrivate da parte di alcuni cittadini del quartiere Canova), allo stato attuale però , nessuna delle postazioni previste risulta essere stata realizzata.