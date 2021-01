Agenzia per la depurazione, raffica di interventi nei prossimi 3 anni

Sono numerosi e interessano i diversi territori del Trentino i cantieri in programma nel prossimo triennio, ad opera dell’Agenzia per la depurazione.

Oltre al piano delle attività, l’esecutivo ha approvato nella seduta di oggi il bilancio di previsione, che per il 2021 pareggia su un importo di 155,2 milioni di euro. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha evidenziato l’importanza di continuare a investire nei settori della depurazione e della bonifica delle discariche, con l’obiettivo di mantenere un’alta qualità dei servizi offerti ai cittadini dei piccoli borghi e a quanti risiedono nei centri più popolosi.

L’Agenzia per la depurazione prevede – secondo quanto riportato nel bilancio – entrate per 33,9 milioni di euro più Iva, derivanti dall’applicazione della tariffa di depurazione e per 13 milioni di euro più Iva derivanti dalla quota di tariffa per la gestione dei rifiuti, relativa alla gestione delle discariche.

Tra le spese, figurano quelle relative alla gestione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori, per un importo di 33 milioni di euro, nonché quelle relative alla gestione delle discariche provinciali, per un importo di 12,5 milioni di euro.

I principali investimenti riguardano il settore della depurazione; nello specifico l’Agenzia ha in programma la prosecuzione dei lavori di costruzione dell’impianto di depurazione “Trento3”; l’aggiudicazione dei lavori di costruzione del depuratore di Cloz; l’aggiudicazione dei lavori di costruzione del depuratore di Rumo; l’affidamento dei lavori di costruzione del collettore Castelfondo-Brez-Cloz-Dambel; la progettazione definitiva dei lavori di ampliamento dei depuratori di Avio e di Mezzana; la progettazione definitiva dei lavori di costruzione del collettore Madonna di Campiglio-S. Antonio di Mavignola; la realizzazione dei lavori di costruzione del collettore fognario Boè – Pian dei Schiaveneis in comune di Canazei; il completamento dei lavori di realizzazione del comparto di digestione aerobica dei fanghi del depuratore di Riva Arena; l’installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio del depuratore di Riva Arena; la realizzazione del nuovo tratto di collettore intercomunale in loc. Canezza nel Comune di Pergine per la messa in sicurezza delle opere di presa dell’acquedotto potabile Pergine; l’adeguamento tecnologico del depuratore di Spiazzo; la realizzazione del nuovo tratto di collettore intercomunale in loc. Linfano nel Comune di Arco.

Per quanto riguarda il settore relativo a discariche e bonifiche, figurano la prosecuzione dei lavori di bonifica della discarica sita in loc. Maza di Arco; la prosecuzione dei lavori di bonifica delle rogge di Trento; l’affidamento dei lavori di copertura della discarica di Scurelle e l’affidamento delle operazioni di copertura finale del lotto impermeabilizzato della discarica sita in località Maza di Arco.

