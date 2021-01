Viabilità Centro Spini. A causa della mancanza di una previsione di parcheggi di assestamento la carreggiata diventa area di sosta!

A segnalare il problema è Gabriella Maffioletti la vice coordinatrice di Forza Italia del Trentino. Il problema, chiariamolo subito, è ben noto e riguarda la viabilità che da tempo affligge la zona di Spini di Gardolo in particolare nel tratto che riguarda il comparto industriale che è compreso nel complesso denominato “Centro Spini”.

Lì vi sono parecchie attività produttive e commerciali (Vibeton Brenta-ex Atesina Calcestruzzo, un magazzino della Provincia Autonoma di Trento, trasporti Michele Sole, trasporti Bonvicin, tipografia Esperia, impresa edile CoaT, altre piccole realtà e Blue City che notoriamente ha una vasta gamma di punti vendita della media e grande distribuzione alimentare del Trentino Alto-Adige.

Il traffico veicolare dei mezzi pesanti è incessante ad ogni ora del giorno fino a sera inoltrata. Nella zona adiacente si è poi insediata con la propria sede la distribuzione di Amazon i cui corrieri spesso lasciano le loro autovetture parcheggiate sul lato della carreggiata proprio nel tratto stradale che confluisce alle sedi delle attività sopra citate.

Pubblicità Pubblicità

Il tratto in esame è quello che inizia dal crocevia di via al Pont dei Vodi con via Monaco ed il problema specie per i numerosi autoarticolati che transitano con trasporti dalle sedi in loco e per le sedi di destinazione.

Chi ha fatto emergere la problematica fa presente come da tempo la amministrazione comunale è a conoscenza del grave disagio che i camionisti devono costantemente affrontare nel dover ricorrere a manovre infinite di retromarcia o di interruzione del loro viaggio a causa del fatto che la strada in questione non è sufficientemente larga per permettere il transito contemporaneo di due camion di grosse dimensioni ma tanto meno si può accettare che una carreggiata sia ritenuta a tutti gli effetti uno stallo di parcheggio per i numerosi dipendenti che lasciano le loro autovetture tutto il tempo necessario alle loro attività lavorative senza che alcun controllo né alcuna soluzione venga posta in essere dagli Organismi territoriali destinati al rispetto delle leggi, in questo caso del codice della strada che ben disciplina la questione.

«Naturalmente la fonte di questo grande problema sta nel fatto che sono state date le licenze ad alcune attività produttive senza probabilmente appurare che alle stesse si accompagnasse una dotazione di standard urbanistici (compreso una dotazione di parcheggi di sosta) adeguata a non saturare e collassare la zona mista anche a quote di residenzialità non sufficientemente protette né garantite dagli standard di requisiti previsti ora nelle nuove regole del PRG.» – Precisa Gabriella Maffioletti

Pubblicità Pubblicità



Per l’esponente di Forza Italia il problema ha varie sfaccettature come si potrà comprendere. «La questione principale – continua Maffioletti – risiede nel fatto che gli autoarticolati si trovano costantemente la strada in questione occupata da veicoli ma in secondo ordine riveste un problema di rispetto del codice della strada e delle normative vigenti che ben disciplinano la questione. Ora è evidente che le licenze alle attività produttive non possono essere rilasciate in deroga alle caratteristiche di ordine urbanistico che sempre accompagnano le scelte amministrative.

E’ dunque tempo che si ponga fine a questa vicenda forse che perdura da troppo tempo e che è indice di cattiva amministrazione, di mancanza di qualsiasi rispetto delle più elementari regole in materia di disciplina urbanistica. Spini di Gardolo si trova ad essere un grande e disorganico complesso misto residenziale, industriale e produttivo ai danni sia di chi in loco opera sia dei residenti che spesso si trovano a dover vivere situazioni di totale opacità governativa e di scelte oculate che mettano un freno alla speculazione spinta oltre ogni possibile limite e rispetto. Sulla problematica che riveste aspetti di carattere viabilistico ed ambientale ma soprattutto di adeguamento al PRG locale sarà presentata una interrogazione provinciale.»