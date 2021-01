Ton: sono a buon punto i lavori al cimitero di Masi di Vigo

Sono a buon punto i lavori di messa in sicurezza del muro e della strada del cimitero a Masi di Vigo.

Nei giorni scorsi la giunta comunale di Ton ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento, redatto dall’ingegner Stefano Tabarelli a seguito del verbale di somma urgenza del mese di novembre scorso.

L’intervento prevede una spesa complessiva di 212.700 euro, coperta da finanziamento provinciale, di cui 137.044,20 per lavori (4.532,07 sono oneri per la sicurezza e 3.859,58 euro per la sicurezza Covid-19) e 75.655,80 euro come somme a disposizione dell’amministrazione.

Pubblicità Pubblicità

Il cimitero a Masi di Vigo è delimitato sul lato ovest da un muro di sostegno che presentava importanti fessurazioni in diversi punti. Ai piedi del muro, tra l’altro, si trova la strada che porta al cimitero.

Le fessurazioni avevano avuto un peggioramento a causa delle abbondanti piogge che negli ultimi anni si sono abbattute su tutto il territorio provinciale, in particolare l’evento Vaia, e questo rischiava di comprometterne la stabilità.

Pubblicità Pubblicità



Nei mesi scorsi era anche stata emessa un’ordinanza di chiusura del cimitero e della strada di accesso. Ora il cimitero è nuovamente accessibile.

«Le opere sono già state effettuate al 70% – spiega il sindaco di Ton Ivan Battan –. Per questo vorrei ringraziare la Protezione Civile per la tempestività e l’attenzione che ha avuto nei confronti di questa situazione, consentendoci di svolgere i lavori in somma urgenza. Ad oggi abbiamo messo in sicurezza il cimitero, tornato agibile. Per quanto riguarda la strada, invece, attualmente è consentito il passaggio pedonale, per il transito dei veicoli bisogna attendere che l’opera sia terminata con l’installazione del guardrail».

Nonostante il tempo non proprio clemente, i lavori sono proseguiti spediti e hanno consentito in breve tempo di rendere di nuovo accessibile il cimitero. «Se il meteo ce lo permette, settimana prossima dovrebbe essere installato il guardrail per consentire il passaggio dei veicoli, fondamentale sia per i residenti, sia per permettere il carico del gas, visto che qui si trova il deposito del gpl che serve tutta la frazione di Masi di Vigo – conclude il primo cittadino –. Un ringraziamento va alla ditta Crimaldi che ha eseguito le opere e ai residenti che hanno inevitabilmente dovuto sopportare qualche disagio».