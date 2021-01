Nominato Il nuovo Comitato di gestione del Parco naturale Adamello Brenta

La Giunta provinciale, su proposta del vicepresidente Mario Tonina, ha provveduto al rinnovo dei componenti del Comitato di gestione del Parco Naturale Adamello Brenta, necessaria a seguito delle elezioni comunali del 20-21 settembre 2020.

Il comitato di gestione, come prevede la legge provinciale 11 del 2007, ha il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. Il comitato elegge, tra i propri componenti, la Giunta esecutiva e il Presidente del Parco. La legge e il relativo regolamento di esecuzione, recentemente modificati, prevedono la designazione di tutti i componenti da parte di enti pubblici e privati.

All’indomani delle elezioni comunali di settembre è dunque partito l’iter che ha portato alla designazione dei membri del Comitato e si è concluso con la deliberazione odierna.

L’organo è composto di 29 membri designati dagli enti indicati dalla legge e precisamente:

– 20 designati dai comuni in rappresentanza degli ambiti geografici di valle: 8 membri per la Val Rendena, 2 per la Valle del Chiese e dell’Arnò, 2 per le Giudicarie Centrali, 3 per le Giudicarie Esteriori, uno per la Paganella, 3 per la Val di Non e uno per la Val di Sole;

– 2 designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale; – 1 membro designato da ciascuno dei seguenti enti: ASUC del territorio (congiuntamente), Regole di Spinale Manez, SAT, APT del territorio (congiuntamente), Organizzazioni agricole (congiuntamente), Associazione Cacciatori, Associazioni dei pescatori (congiuntamente).

Nelle designazioni è stata rispettata la quota di genere prevista dalla legge, che riserva almeno un quarto dei componenti al genere meno rappresentato. Le donne presenti in comitato saranno, infatti, otto.

Questa è la nuova composizione del Comitato di gestione: Ambiti territoriale ed eventi nuovi membri del Comitato

Val Rendena (Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena): Armani Cristian, Beltrami Virgilio, Chiappani Nicola, Collini Ilaria, Ferrazza Walter, Masè Paola, Moschetti Manrico, Povinelli Mauro.

Giudicarie Centrali (Tione di Trento, Tre Ville): Pangrazzi Paolo, Pedretti Renata; Valli del Chiese e dell’Arno (Sella Giudicarie, Valdaone): Pellizzari Alan, Molinari Giovanna; Giudicarie Esteriori (Comano Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico): Bosetti Ivan, Onorati Achille, Ladini Arianna; Altopiano della Paganella (Molveno, Andalo, Cavedago, Spormaggiore): Donini Cornelia; Val di Non (Ville D’Anaunia, Contà, Denno, Campodenno, Cles, Sporminore): Marinelli Monica, Iob Damiano, Gramola Lorenzo; Val di Sole (Dimaro Folgarida): Fedrizzi Matteo.

Regole di Spinale e Mantez: Bertolini Piero; S.A.T., Frenez Marco; Associazioni Protezionistiche: Merz Sergio, Tessadri Franco; Associazioni Agricole: Waldner Darma; A.P.T.: Katzemberger Marco Luigi; Associazioni Cacciatori: Botteri Piervito; Associazioni Pescatori: Arnoldi Fabio; A.S.U.C. Mochen Bruno.

Trova così applicazione la riforma normativa promossa dall’assessore Tonina allo scopo di semplificare un organo che aveva una composizione eccessivamente ampia. Va ricordato che nel comitato in scadenza sedevano oltre 60 membri effettivi, per i quali erano nominati altrettanti supplenti, non più previsti con la nuova disciplina.

Il nuovo Comitato di gestione sarà quanto prima convocato per provvedere alla nomina del nuovo presidente, eletto fra i rappresentanti dei comuni, e della Giunta esecutiva, composta dal presidente e da sei membri del comitato scelti tra i rappresentanti dei comuni, delle ASUC e delle Regole di Spinale e Manéz.