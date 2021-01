Nomina di Marco Perinelli presso l’ufficio stampa di Rovereto: Pozzer interroga la giunta

Il caso di Marco Perinelli (nella foto) nominato recentemente nuovo Sindaco di Tenna finirà sul banco della giunta di Rovereto.

Ruggero Pozzer di Europa verde Rovereto denuncia che nei confronti del Sindaco di Tenna, ed ora anche capo ufficio stampa del comune di Rovereto, c’è in essere un procedimento di verifica da parte del presidente dell’Ordine dei giornalisti Trentino Alto Adige su richiesta di alcuni iscritti aventi per oggetto appunto la recente nomina del sindaco di Tenna addetto stampa del sindaco di Rovereto per un importo di spesa complessivo superiore ai 60 mila.

Pozzer interroga la giunta in proposito chiedendo se è stata avviata selezione pubblica per la sua nomina, come affermato all’ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e in caso affermativo quali e quanti fossero i professionisti che hanno presentato curriculum per il profilo in oggetto.

Inoltre Pozzer chiede anche i motivi della loro esclusione e in caso di scelta nominativa del sindaco di Tenna le motivazioni tecnico professionali a base della sua individuazione e i motivi di incarico biennale.

«A prescindere dalle opportunità che il responsabile di un ente venga incaricato di promuovere l’azione amministrativa di un altro materia sulla quale sono legittime alcune perplessità in termini di metodo e di sostanza, – si legge nella premessa dell’interrogazione di Pozzer – risulta dall’atto di incarico visionato dal sottoscritto (determina numero 224 2/2020 del 14 12 2020) che non sarebbe stata esperita una procedura di selezione pubblica ignorando di fatto esplicita richiesta in tal senso partita da componenti questo stesso consiglio comunale. Risulta anche che una procedura di selezione se dovuta per legge per incarichi con esborso superiore a 44. 700 euro.»

Pozzer conferma di essere stato contattato da un iscritto all’ordine giornalisti per verificare quale eventuale procedura pubblica sarebbe stata esperita, come il comune avrebbe dichiarato ad apposita domanda del presidente dell’ordine.

Quanto afferma Pozzer sarebbe suffragato da corrispondenti mail che sono state inoltrate dove emerge quanto si sta segnalando. «Il sottoscritto – aggiunge ancora l’esponente di Europa Verde – ha quindi attentamente visionato la determina di incarico non rinvenendo tracce di una selezione per titoli. Emerge anche che trattasi di un incarico definito fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco in carica ma con previsione di spesa bilancio solo biennale come suffragare l’ipotesi di quel disegno politico di cui si è più volte detto, ovvero che l’attuale sindaco ha chiesto il voto e la fiducia ai roveretani pur sapendo di avere pianificato di restare solo due anni alla guida della città.

Pertanto sarebbe stato previsto, di conseguenza, un incarico biennale anche al suo collaboratore più stretto. Se così fosse il consulente non è stato assunto a servizi Palazzo Podestà, (giunta e consiglio come sinora sempre avvenuto) ma il servizio del Podestà di Palazzo circostanza che la dice lunga circa il credo di un sindaco a servizio della comunità. Tra le valutazioni politiche che aggravano le scelte amministrative del sindaco di Rovereto che sembra comportarsi prescindendo dalle norme di evidenza pubblica nelle assunzioni.»

Clicca qui per scaricare l’interrogazione di Pozzer