Moranduzzo: basta limitare l’attività delle aziende. Oggi occorrono ristori

I ristori che il governo deve riconoscere alle aziende messe in grave in difficoltà dalle pesanti restrizioni alle attività economiche imposte contro la diffusione del Covid-19, è il primo argomento toccato da Devid Moranduzzo del gruppo Lega Salvini Trentino nell’intervista a lui dedicata per “A tu per tu”, la rubrica realizzata da in collaborazione con l’ufficio stampa del Consiglio provinciale.

Rispondendo in poco più di 5 minuti a Marilena Guerra, direttrice dell’emittente, l’esponente del Carroccio ricorda tutte le misure messe in campo dalla Giunta Fugatti per andare incontro ai problemi delle imprese e dei lavoratori.

Il consigliere osserva che a livello nazionale il governo potrebbe fare di più e che a danneggiare le imprese è stata la chiusura per quasi un mese del mercato a Trento decisa dalla Giunta Comunale.

In questo momento, per Moranduzzo, più che aggiungere dei limiti alle aziende bisognerebbe aiutare le attività economiche. Sul tema del turismo, l’esponente del Carroccio ha condiviso la richiesta dell’assessore Failoni di poter riaprire gli impianti di risalita per lo sci perché ad essi sono legati tutti gli altri comparti produttivi del territorio.

Infine Moranduzzo ha ricordato le importanti opere pubbliche che l’amministrazione provinciale a trazione leghista intende finanziare nella zona di Trento, passando alle parole ai fatti, cosa molto in portante in questo momento molto delicato.​

