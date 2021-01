Maurizio Osti riconfermato Presidente di Trentino Appartamenti, aderente ad UNAT Unione Albergatori e Confcommercio Trentino.

Presso la Confcommercio, alla presenza del Presidente Gianni Bort e dei segretari dott. Alfonso Moser dott. Giovanni Benaglia vi è stata l’assemblea dei soci del settore extralberghiero non imprenditoriale di Trentino Appartamenti.

Sono state rinnovate le cariche e il dott. Maurizio Osti è stato riconfermato Presidente. Si può pensare ad una delle molte assemblee di rinnovo delle cariche e delle linee guida, ma quest’anno tali assemblee assumono una valenza del tutto particolare, vista la drammatica situazione dai risvolti universali.

E proprio data l’universalità che il turismo Trentino, da sempre a vocazione internazionale, soffre maggiormente la pandemia, assieme a tutte le categorie dell’accoglienza e del tempo libero.

Non è stato fatto mistero, nella relazione del dottor Osti delle difficoltà e incertezze a cui è andata e va incontro la categoria. Indipendentemente dai problemi di ordine amministrativo e procedurale, la voce forte che si è fatta sentire come un grido di dolore, e si farà sentire ancora è la richiesta di ottenere una serie di riconoscimenti, che una categoria vitale per l’economia trentina come gli appartamenti turistici ne abbisogna per la propria sopravvivenza, odierna come futura. Si tratta in sostanza di poter ottenere alcune condizioni fondamentali all’esistenza della categoria. Ecco i passaggi essenziali sottolineati dal Presidente Osti

“Oggi condividiamo tutti lo stesso dramma: l’arrivo del Covid, – ha detto Osti – esploso in piena stagione turistica, che improvvisamente ha mutato le nostre abitudini, e vite, sia personali che nella gestione delle nostre strutture. Con la nostra associazione abbiamo condiviso le difficoltà sorte dalla situazione, in cui è precipitato il paese, e assieme farvi fronte.

Insieme, abbiamo iniziato un lungo percorso con le nostre strutture ricettive condividendo tutte le preoccupazioni che ci hanno accompagnato in questo periodo e nel contempo aiutando i nostri soci a districarsi dalle infinite norme spesso in contrasto tra loro, e individuare sempre nuove azioni per pervenire a soluzioni efficaci, promuovendo incontri online per aggiornare i soci su tutti i passi da intraprendere per la gestione delle nostre strutture ricettive. Con l’arrivo del Covid, si sono moltiplicati gli adempimenti di legge per le strutture turistiche”.

Trentino Appartamenti, insieme a Confcommercio ha partecipato ai tavoli di confronto per redigere delle linee guida con le indicazioni operative per gestire l’apertura e l’accoglienza degli ospiti, nel periodo estivo, in modo tale che ogni struttura turistica, offra al territorio delle unità abitative certificate, che rispondano a tutti i requisiti questo per dare agli ospiti un senso di sicurezza e familiarità, mediante l’applicazione dei protocolli previsti dalle linee guida provinciali. Legionella/ Covid – paragone

Secondo il presidente il settore del turismo può essere considerato uno dei settori trainanti dell’economia, con un forte potenziale di crescita e di occupazione, nonché di integrazione sociale e culturale che produce una buona parte del PIL turistico attraendo milioni di nuovi viaggiatori

Delusione per l’apertura degli impianti sciistici che è stata nuovamente posticipata: «i nostri ospiti fidelizzati, – dichiara Osti – non avranno comunque la possibilità di trascorrere le vacanze nel Trentino poiché come già detto le nostre strutture con i vari DPCM sono state di fatto chiuse, speriamo di avere la possibilità di aprire almeno per Carnevale e Pasqua, che la gente ha necessità come non mai di festeggiare, e cambiare aria. Per salvare in parte la stagione, insieme alla ripresa dell’attività, con l’afflusso dei turisti, sono necessari dei ristori per far fronte sia alla forte perdita di fatturato che agli impegni di spesa e agli investimenti già messi in atto».

Durante la sua relazione Osti ha poi snocciolato alcuni numeri: «Il Turismo trentino ha perso 53 miliardi di euro rispetto al 2019. Noi siamo il comparto più colpito dalla crisi causata dalla pandemia. Dopo una ripresa registrata nel 3°trimestre, si prevede una riduzione del fatturato nel 2021. Migliaia di strutture ricettive nel Trentino, B&B e appartamenti con la vista sul lago oppure in montagna dove molte famiglie hanno soggiornato la scorsa estate non ha beneficiato di alcun ristoro».